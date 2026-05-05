Луна не в ресурсе – пустой кошелек? Астролог рассказала, что блокирует денежный поток у знаков зодиака

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
2026 год многих проверяет на прочность, в том числе и по вопросу финансов. Казалось бы, вы всё делаете правильно: планируете, откладываете, обучаетесь, но финансовый поток словно упирается в невидимую стену. Астрология предлагает интересный взгляд на денежную ситуацию через положение Луны в натальной карте, так как именно она отвечает за наше чувство безопасности и тревоги. Когда мы не чувствуем стабильность, мозг включает режим «выживания» и блокирует денежную энергию. Какие есть проблемные точки для каждого знака зодиака, рассказала финансовый астролог из Барнаула Наталья Сова.
Деньги блокирует невозможность ждать, и это ваша главная проблема. Вам нужен результат «здесь и сейчас». Тревога от нестабильности заставляет вас принимать импульсивные финансовые решения, к примеру, вложиться в сомнительный проект.
Деньги блокирует страх любых перемен. Вы держитесь за старое и привычное, даже если оно уже не работает. Любые новые возможности вызывают у вас тревогу и саботируются. Вы путаете накопительство с безопасностью, боясь вкладывать в рост и развитие. Стабильность для вас - это отсутствие движения.
Деньги блокирует распыление на десятки идей. Вы хватаетесь за сто источников дохода, не доводя ни один до результата. Много говорите о деньгах, но мало делаете. Фокус теряется, а вместе с ним и финансовая стабильность.
Деньги блокирует эмоциональная зависимость. Вам страшно просить больше за свой труд из-за желания всем угодить. В итоге вы сливаете свой ресурс бесплатно, и это оборачивается работой за бесценок.
Деньги блокирует ожидание признания. Вы ждёте, что вас заметят и оценят по достоинству ещё до того, как вы начнёте зарабатывать. Тратите ресурсы на внешний блеск, но любая критика может полностью парализовать вашу деятельность.
Деньги блокирует перфекционизм. Если у вас есть бизнес или то, в чем вы хороши, то вы бесконечно улучшаете свой продукт, боясь запустить продажи. Обесцениваете свои навыки, считая их слишком простыми, и критикуете тех, кто зарабатывает больше. Идеал недостижим, а деньги стоят на паузе.
Деньги блокирует страх испортить отношения. Желание нравиться всем вокруг становится важнее собственного финансового благополучия.
Деньги блокирует тотальное недоверие. Вы делаете всё сами, ограничивая масштаб дохода. Никому не доверяете, скрываете свои результаты. Внутри может сидеть убеждение, что большие деньги опасны или «грязны».
Деньги блокирует неспособность задерживаться на одном месте. Вы раздаёте знания перескакиваете с одного проекта на другой, не собрав урожай. Системные деньги требуют рутины, а вы её избегаете в поисках вечного вдохновения.
Деньги блокирует убеждение, что зарабатывать можно только тяжёлым трудом. Вы не начинаете действовать, пока нет идеального плана. Слишком строги к себе и окружающим, что мешает вашим целям.
Деньги блокирует отстранённость. Ваш главный козырь – гениальные идеи, но вы скрываете их от окружающих или не переводите на простой язык. В итоге деньги проходят мимо.
Деньги блокирует отсутствие границ. Вы бесплатно сливаете свою энергию и живёте в иллюзии, что всё само как-нибудь наладится. Боитесь, что материальный успех разрушит вашу духовность, и остаётесь без чёткого плана действий.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«В ней поместится 10 триллионов солнечных систем...» Алтайский астрофотограф заснял волшебную «Пещеру»
По словам Ивана Кузнецова, нынешний размер – не предел, «Пещера» продолжает расти (подробнее)