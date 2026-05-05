Луна не в ресурсе – пустой кошелек? Астролог рассказала, что блокирует денежный поток у знаков зодиака

Астрология предлагает интересный взгляд на денежную ситуацию через положение Луны Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

2026 год многих проверяет на прочность, в том числе и по вопросу финансов. Казалось бы, вы всё делаете правильно: планируете, откладываете, обучаетесь, но финансовый поток словно упирается в невидимую стену. Астрология предлагает интересный взгляд на денежную ситуацию через положение Луны в натальной карте, так как именно она отвечает за наше чувство безопасности и тревоги. Когда мы не чувствуем стабильность, мозг включает режим «выживания» и блокирует денежную энергию. Какие есть проблемные точки для каждого знака зодиака, рассказала финансовый астролог из Барнаула Наталья Сова.

Луна в Овне

Деньги блокирует невозможность ждать, и это ваша главная проблема. Вам нужен результат «здесь и сейчас». Тревога от нестабильности заставляет вас принимать импульсивные финансовые решения, к примеру, вложиться в сомнительный проект.

Луна в Тельце

Деньги блокирует страх любых перемен. Вы держитесь за старое и привычное, даже если оно уже не работает. Любые новые возможности вызывают у вас тревогу и саботируются. Вы путаете накопительство с безопасностью, боясь вкладывать в рост и развитие. Стабильность для вас - это отсутствие движения.

Луна в Близнецах

Деньги блокирует распыление на десятки идей. Вы хватаетесь за сто источников дохода, не доводя ни один до результата. Много говорите о деньгах, но мало делаете. Фокус теряется, а вместе с ним и финансовая стабильность.

Луна в Раке

Деньги блокирует эмоциональная зависимость. Вам страшно просить больше за свой труд из-за желания всем угодить. В итоге вы сливаете свой ресурс бесплатно, и это оборачивается работой за бесценок.

Луна во Льве

Деньги блокирует ожидание признания. Вы ждёте, что вас заметят и оценят по достоинству ещё до того, как вы начнёте зарабатывать. Тратите ресурсы на внешний блеск, но любая критика может полностью парализовать вашу деятельность.

Луна в Деве

Деньги блокирует перфекционизм. Если у вас есть бизнес или то, в чем вы хороши, то вы бесконечно улучшаете свой продукт, боясь запустить продажи. Обесцениваете свои навыки, считая их слишком простыми, и критикуете тех, кто зарабатывает больше. Идеал недостижим, а деньги стоят на паузе.

Луна в Весах

Деньги блокирует страх испортить отношения. Желание нравиться всем вокруг становится важнее собственного финансового благополучия.

Луна в Скорпионе

Деньги блокирует тотальное недоверие. Вы делаете всё сами, ограничивая масштаб дохода. Никому не доверяете, скрываете свои результаты. Внутри может сидеть убеждение, что большие деньги опасны или «грязны».

Луна в Стрельце

Деньги блокирует неспособность задерживаться на одном месте. Вы раздаёте знания перескакиваете с одного проекта на другой, не собрав урожай. Системные деньги требуют рутины, а вы её избегаете в поисках вечного вдохновения.

Луна в Козероге

Деньги блокирует убеждение, что зарабатывать можно только тяжёлым трудом. Вы не начинаете действовать, пока нет идеального плана. Слишком строги к себе и окружающим, что мешает вашим целям.

Луна в Водолее

Деньги блокирует отстранённость. Ваш главный козырь – гениальные идеи, но вы скрываете их от окружающих или не переводите на простой язык. В итоге деньги проходят мимо.

Луна в Рыбах

Деньги блокирует отсутствие границ. Вы бесплатно сливаете свою энергию и живёте в иллюзии, что всё само как-нибудь наладится. Боитесь, что материальный успех разрушит вашу духовность, и остаётесь без чёткого плана действий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В ней поместится 10 триллионов солнечных систем...» Алтайский астрофотограф заснял волшебную «Пещеру»

По словам Ивана Кузнецова, нынешний размер – не предел, «Пещера» продолжает расти (подробнее)