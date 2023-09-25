Массовый запуск отопления в Барнауле: куда обращаться, если батареи не стали горячими

Запуск отопления продолжается Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 25 сентября, в Барнауле стартовал массовый запуск отопления, поэтому подавать заявки больше не нужно. Рассказываем, что делать и куда обращаться, если в ближайшие дни батареи в вашем доме не стали горячими.

Массовый старт

Вся теплосетевая инфраструктура краевой столице работает в режиме подачи отопления. На некоторых участках специалисты завершают капитальные ремонты, но это не влияет на подачу ресурса, потому что используют резервные схемы.

– На подключение тепла во всем городе понадобится порядка 7 дней. Затем, в течение еще недели, будет вестись регулировка системы, выход на нормативные параметры, – пояснили специалисты СГК

В компании также добавили, что для подачи тепла в дом необходима слаженная работа управляющих компаний. Их задача заполнить внутридомовые системы, а также открыть задвижки на домах.

Куда обращаться, если отопление не дали?

Если до понедельника, 2 октября, отопление в доме не появится, то следует обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Если же там не пришли на помощь, то нужно позвонить по круглосуточному телефону в диспетчерскую администрации своего района:

– Железнодорожный район – 62-56-95;

– Индустриальный район – 47-51-83;

– Ленинский район – 54-44-49;

– Октябрьский район – 24-74-98;

– Центральный район – 63-08-25,

Диспетчерская служба СГК – 59-97-15.

Справка

По данным на 25 сентября, в Барнауле тепло уже подали почти в 500 жилых домов, 31 больницу и поликлинику, 146 школ и детсадов.

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