Массовый запуск отопления в Барнауле: куда обращаться, если батареи не стали горячими

Запуск отопления продолжается
Фото: Олег УКЛАДОВ
В понедельник, 25 сентября, в Барнауле стартовал массовый запуск отопления, поэтому подавать заявки больше не нужно. Рассказываем, что делать и куда обращаться, если в ближайшие дни батареи в вашем доме не стали горячими.
Вся теплосетевая инфраструктура краевой столице работает в режиме подачи отопления. На некоторых участках специалисты завершают капитальные ремонты, но это не влияет на подачу ресурса, потому что используют резервные схемы.
– На подключение тепла во всем городе понадобится порядка 7 дней. Затем, в течение еще недели, будет вестись регулировка системы, выход на нормативные параметры, – пояснили специалисты СГК
В компании также добавили, что для подачи тепла в дом необходима слаженная работа управляющих компаний. Их задача заполнить внутридомовые системы, а также открыть задвижки на домах.
Если до понедельника, 2 октября, отопление в доме не появится, то следует обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Если же там не пришли на помощь, то нужно позвонить по круглосуточному телефону в диспетчерскую администрации своего района:
– Железнодорожный район – 62-56-95;
– Индустриальный район – 47-51-83;
– Ленинский район – 54-44-49;
– Октябрьский район – 24-74-98;
– Центральный район – 63-08-25,
Диспетчерская служба СГК – 59-97-15.
По данным на 25 сентября, в Барнауле тепло уже подали почти в 500 жилых домов, 31 больницу и поликлинику, 146 школ и детсадов.
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