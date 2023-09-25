Григорий Лепс выступит в Барнауле 30 сентября 2023 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российским звездам никакие кризисы нипочем: в любые времена они стараются в первую очередь заработать. К примеру, самые дорогие билеты на концерт Григория Лепса в Барнауле стоят 7500 рублей и они уже почти закончились.

Да, в желании посмотреть любимую звезду, нет ничего предосудительного. В «Титов-Арене», где уже на этой неделе, в субботу, 30 сентября, выступит Григорий Лепс, почти не осталось мест в партере. К слову, самые дорогие билеты там стоят 7500 рублей. А самые дешевые, если можно их таковыми назвать, 4300. На трибунах же еще достаточно мест. Самые доступные из них обойдутся в 2500 рублей, но их тоже можно пересчитать по пальцам.

Следующей на очереди стоит популярная ANNA ASTI. Покорительница мужских сердец и танцполов всей страны просит за посещение своего концерта 27 ноября в «Титов-Арене» от 7000 рублей. Причем даже не рассчитывайте, что за эти деньги вы будете любоваться пышногрудой красавицей с первого ряда партера. Отнюдь. Патер отдали под танцпол и там уже раскупили почти все возможные билеты. Осталось всего около 30 доступных «контромарок». Вот за 7000 рублей вам предложат места в третьем и девятом секторе.

Мегапопулярный Баста оказался немного поскромнее и запросил за билеты все в ту же «Титов-Арену» максимум 6000 рублей за самый дорогой билет. К слову, 13 октября у него, кажется, намечается аншлаг. На данный момент в продаже имеются только билеты в фан-зону и на танцпол и они стремительно заканчиваются.

Попадающий в самое сердце Сергей Лазарев тоже оказался тоже достаточно скромным – 6500 рублей за первые ряды. Но артист в отличие от предыдущих коллег выступит в ДК «Мотор». Концерт состоится 29 октября. Самые ближние к сцене места практически полностью раскуплены. И это не удивительно: певец ставится своими шикарными шоу и многие хотят видеть их снова и снова.

Группа «Танцы Минус», которая впервые за свою многолетнюю творческую карьеру выступит в Барнауле, тоже надеется сорвать неплохой куш и это несмотря на то, что музыканты в последнее время ничего заметного не выпускали. Концерт состоится 29 сентября в клубе «Фараон». Самые дорогие места за столиками обойдутся в 6000 рублей. Правда, желающих выкупить их пока не так много.

Цены, действительно «кусаются». К сравнению, в дни распродаж, за эти же суммы вполне можно на пару дней слетать в Москву или провести уикэнд на недорогой базе в Горном Алтае. Впрочем, каждый выбирает сам, на что потратить кровно заработанные – хлеб или зрелища.

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