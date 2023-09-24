На Алтае в сентябре выпал снег

23 сентября прошел первый слабый снегопад Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай вот уже второй день пролетает снег. Природа готовится к наступлению сурового периода.

– В ближайшие дни погода в Республике Алтай продолжит портиться, заметно похолодает, - сообщили синоптики.

По их данным на большей территории республики ожидались дожди с мокрым снегом, местами должен был лечь временный снежны покров, что вполне нормально для горной местности в это время года.

Прогноз подтвердился. Накануне на Семинском перевале пошел снег и он продолжается уже второй день. Местами на дорогах встречаются переметы, но в целом, ничего страшного. Водители стараются снижать скорость. Гости же республики, кто только собирается в горы, намереваются «переобуться», хотя, к примеру, в Алтайском крае похолодание хоть и наступило, но это временно и уже на следующей неделе снова потеплеет.

Помимо Семинского перевала о том, что выпал снег, рассказали жители села Беш-Озек. Встречаются осадки и в Улагане, а также на Ябоганском перевале.

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