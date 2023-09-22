Проект стартует 24 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже в это воскресенье, 24 сентября, в Барнауле стартует 12 сезон самого преображающего проекта России «Сибирская трансформация». О том, какие новые номинации подготовили организаторы и какие еще «фишки» ждут участников, рассказал автор проекта, вице-чемпион мира по бодибилдингу Александр Барбашин.

Новые категории

– Если рассматривать такой критерий, как возраст, то у нас очень большой разбег. Самой возрастной участнице, к примеру, было 74 года. К слову, я на днях встретил ее в магазине, и она сказала, что вновь собирается в проект, - говорит Барбашин. – Второй критерий – чем менее профессионален человек, тем даже лучше. Этот проект для обычных людей. Но хочется подчеркнуть, что это не просто проект для того чтобы прийти и похудеть или набрать массу, он направлен на то, чтобы сформировать четкую привычку как двигаться дальше. Мы учить как жить с результатом, который вы получите в конце. Мы ставим цель не отпустить человека, а вовлечь его в ЗОЖ и ПП.

Как показывает практика, за три месяца проекта участники могут сбросить 10, 20 и даже 30 кг! Но опять же надо понимать, что такие цифры зависят от исходника – чем на старте больше масса, тем лучше будет результат.

– Нам хочется разделить участников на возрастные категории – так будет по-честному. Но при этом нам хочется наградить как можно больше людей, поэтому мы придумываем новые категории, - продолжает собеседник. – Сейчас у нас будет очередная попытка. У нас уже есть разделение на категории до 35 лет, свыше 35 и 55-ти и так далее, но мы хотим внутри них, по возможности, разделить еще и по весу.

Но на этом нововведения не заканчиваются. В 12 сезоне появляется такая категория как «Артистик» (аналог спортивной категории «Артистик-модель»). Но не стоит путать с категорией «Модель», где участницы проходят два этапа: дефиле в слитных купальниках и в платьях.

– «Артистик» - это приятная, красивая, увлекательная и обворожительная категория. Девушки презентуют не только свою физическую форму, но и свой костюм. Как правило, это крылья и образ, который к ним подобран, - рассказывает наставник проекта Ирина Красникова. – Это образ ангелов, нимф. Получается, что база – это купальник и к нему идут крылья. Помимо этого могут использоваться регламентированные аксессуары. Все это согласуется с наставником.

Но стоит учесть, что это спортивная категория и желательно, чтобы форма была приближена к категории «модель», либо «физик-женщины».

Сбросить может каждый

На примере проекта уже есть люди, которые кардинально изменили свою жизнь: они прошли несколько сезонов и продолжают самосовершенствоваться.

– Был у нас парень, три года назад на старте его вес был 160 кг. Сейчас у него уже глубоко меньше 100. Человек стабильно больше двух лет прогрессирует. И он такой не один и это самое приятное. Набрать или сбросить может практически любой, а когда человек научился и замотивировался так, что он не теряет достигнутого, то для меня – это самое главное, - говорит Александр.

История проекта показывает, что были участники, которые из сезона к сезону переходили из одной категорию в другую и постепенно дошли до спортивных. Кому-то это удается быстрее, кому-то нужно чуть больше времени или даже пауза. Но они продолжаются изменяться.

– Все это индивидуально: кто-то может прийти в проект с целью выступать в обычной категории «до»-«после», а по итогу пойти в спортивную категорию, да еще и попасть в призеры, потому что есть данные, есть сила воли. А может быть и такое, что человек полгода готовится, чтобы выступить в спортивной категории «трансформации», - объясняет Ирина Красникова.

При этом большинство наставников сами прошли этот путь от обывателя зала до профессиональных соревнований и прекрасно знают, что такое подготовка. Поэтому отдают себе отчет в том, что «трансформация» - для простого человека это сложно. Сложно все время быть в режиме, сложно держать диету. Срывы тоже случаются – это нормально. Но в этом случае надо быть честным с наставником, также как с лечащим врачом, чтобы он вовремя успел среагировать и скорректировал план подготовки.

За себя лично Красникова признается, что ей интересно работать с разными категориями: и с пышками и с практически готовыми к спортивной категории. В каждой форме есть нюансы и каждому нужен индивидуальный подход.

А если и вы хотите измениться, то 24 сентября приходите на регистрацию участников проекта «Сибирская трансформация». Она пройдет клубе ST GYM в СК «Обь» (ул. Папанинцев, 96а) 24 сентября в 15.00.

Телефон для справок: 8-902-541-08-85.

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Участвовать в проекте может любой человек, не имеющий медицинских противопоказаний. Категории разбиты по нескольким критериям: возрастные, спортивные и обычные, мамочки в декрете.