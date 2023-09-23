Разорвал червяка и засунул в ноздри: что дети заталкивают в уши и нос

Что касается самых распространенных инородных тел - это детали конструктора Lego Фото: Олег УКЛАДОВ

Довольно часто малыши из любопытства или же неосознанно засовывают себе в нос и уши различные предметы. А иногда туда… заползает живность! О том, какие инородные тела приходилось доставать врачам, рассказала к. м. н., заведующая отделением отоларингологии Детской городской клинической больницы № 7 Барнаул Мария Зулинская.

«Просто было интересно»

Врач вспоминает, как года два назад из детского сада в отделение привезли двух мальчиков, которым было примерно по 3-4 года.

- Во время прогулки один из них нашел червяка, разорвал напополам, и одну половину засунул себе в нос, а вторую – товарищу, - рассказывает доктор.

Доставали половинки червяка специальным инструментом - пинцетом.

- В таких случаях все происходит довольно быстро. Неприятно, но безболезненно. Не могу сказать, в каком состоянии был разорванный червяк, возможно, он уже и не шевелился. Дети в целом вели себя спокойно, не плакали. Немножко были расстроены, потому что их отругала воспитатель. Ну и сама ситуация, что их увезли куда-то на машине, была им неприятна. После за ними прибыли родители, - вспоминает Мария Зулинская.

На вопрос: «Зачем вы это сделали?», мальчишки пожали плечами и ответили: «Просто было интересно».

Пауки, тараканы и яйца насекомых

Года полтора назад у ребенка из отдаленного района края в слуховом проходе около барабанной перепонки врачи обнаружили… паука! Причем он уже успел сплести паутину.

- Это был крошечный паучок. Его заметили у ребенка во время медосмотра. Сложно сказать, сколько он там просидел. На первый взгляд казалось, что это просто какая-то грязь. Только через эндоскоп было видно, что это микропаучок, - вспоминает врач.

А однажды в отделении из уха ребенка вытащили яйца неизвестного насекомого оранжевого цвета! Мама мальчика забрала их с собой и отнесла на исследование, однако о результатах не сообщила. Что это были за яйца, так и осталось загадкой.

Бывает, что живность в проходах доставляет сильный дискомфорт и боль.

- Одно из самых неприятных инородных тел – это тараканы. Чаще всего они заползают в уши и причиняют очень сильную боль, так как пытаются проникнуть дальше и касаются барабанной перепонки. И за последние годы такие случаи встречаются очень часто, - рассказывает врач.

Самое опасное инородное тело

Однако самое опасное инородное тело, по словам специалиста, - шариковый пластилин. Когда он длительное время находится в носу или ушах, то вызывает сильные ожоги слизистой с некротическими участками.

- В этом случае дети тоже испытывает сильную боль, и после удаления пластилина их приходится госпитализировать, – говорит доктор.

Еще был сложный случай, когда у ребенка под наркозом удаляли гидрогелевые шарики (которые разбухают под воздействием воды). У маленького пациента было сразу три (!) набухших шарика, которые заполонили половину носа. Причем они были серого цвета и казались похожими на полипы.

Стразы, бусинки и Lego

Что касается самых распространенных инородных тел - это детали конструктора Lego (на первом месте), бусинки и стразы.

- Бусинки, в основном, находят у тех детей, которые либо сами посещают разного рода развивающие центры, либо дома кто-то занимается творчеством (бисероплетением и т.д.). Если в семье старший ребенок увлекается этим, то в 90% случаев младший окажется в больнице с инородным телом в носу, - приводит врач статистику.

Если бусинки любят засовывать в нос, то стразы – в уши. Конечно же, к украшениям больше тянутся девочки.

- Стразы колючие и тоже причиняют болезненные ощущения и микротравмы. Бывают даже небольшие кровотечения, - предупреждает Мария Зулинская.

Также часто врачам приходится доставать из носа веточки и листики. Но они, по сравнению с другими инородными телами, для ребенка безобидны.

В глотке - кости

В глотке у маленьких пациентов чаще всего застревают рыбьи кости.

- Мы постоянно объясняем родителям, что цельной рыбой с костями детей до их сознательного возраста - до 6-7 лет, кормить запрещено! – говорит врач.

В детских садах само собой, ребятишкам такие блюда не подают. А вот дома – довольно часто. Бывает, что косточки приходится доставать с помощью эндоскопа.

Первая помощь

Если вы точно знаете, что в ухо ребенку залезло насекомое, то в проход нужно закапать любое масло (подойдет даже растительное) либо какие-то спиртовые капли.

- То есть нужно обездвижить насекомое, чтобы оно не шевелилось и не причиняло боль, - поясняет специалист.

Самим удалять инородное тело ни в коем случае нельзя - надо сразу же обратиться в дежурное лор-отделение. Это касается как насекомых, так и бусинок, деталей конструктора и прочего.

- Родители часто пытаются сами помочь ребенку, однако делают только хуже – еще глубже проталкивают тело внутрь, тем самым причиняя ребенку боль и усложняя работу врачам. Медикам гораздо сложнее удалить тело из дальних отделов уха или носа. Иногда в таких случаях приходится применять наркоз, – говорит врач.

Кстати, инородные тела у детей удаляются только по согласованию с родителями.

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