Кто-то угрожает палкой, кто-то оставляет след в душе

Юлия Гоог. Фото Нины Дружининой.

Сегодня профессия нотариуса престижна и популярна. И большинство думают о ней как о «работе непыльной», суть которой сводится лишь к подписанию и оформлению документов. На самом деле специалисты много времени проводят на выезде, где с ними происходят непростые, а порой даже опасные для жизни ситуации. О некоторых случаях из практики «Комсомолке» рассказали алтайские нотариусы.

По трассе - в любую погоду

Юлия Гоок живет в Барнауле, а трудится в Шелаболихинском районе. Каждодневный ее путь на работу в районный центр и обратно составляет почти… 170 км! По трассе случается ехать и в буран, и в гололед, и в сильный дождь.

- Нередко приходится добираться в неблагоприятных погодных условиях. Как-то раз ехала в сильную метель, перед глазами - сплошная пелена. То, что еду по трассе, я понимала только по редким дорожным знакам, - вспоминает нотариус.

Однажды Юлия Викторовна с секретарем нотариальной конторы отправилась на вызов в одно из сел района в 25-градусный мороз и… застряла в сугробе.

- Сели плотно. Благо на помощь приехал сын женщины, которая нас вызывала. Когда я тоже взяла в руки лопату, он посмотрел на меня и удивленно спросил: «Вы тоже будете откапывать?» Я ответила: «Конечно, я водитель, разве я не откопаю свою машину?» - с улыбкой рассказывает Юлия.

На подобные случаи у хрупкой женщины в машине имеется походный набор: лопата, дождевик, резиновые сапоги и прочее. В пути может случиться все что угодно. А еще, к сожалению, возможны непредвиденные ситуации.

- Однажды меня пригласили к лежачему дедушке, чтобы он оформил доверенность на продажу своего дома. Родственники вызвались доставить меня туда и обратно на своем транспорте. Я сразу объяснила, что сначала с человеком нужно пообщаться, выяснить, в адекватном ли он состоянии, понимает ли, что происходит вокруг, и только потом заключать сделку, - пояснила Юлия Викторовна.

И вот после разговора с пожилым мужчиной выясняется, что он ничего не осознает. Соответственно, сделка отменилась, что вызвало негодование родственников.

- Они даже заявили, что не повезут меня обратно - а это 60 - 70 км до офиса в Шелаболихе! То есть решили бросить меня и уехать! Я поначалу опешила, а потом решительно заявила: «Только попробуйте!» В итоге меня довезли до места работы. Но в пути пришлось выслушать массу упреков и обвинений. С тех пор я отказываюсь делать выезды на транспорте клиентов - только на своем, - рассказывает нотариус.

«Болела» душой

Дина Мажаровская Фото: Личный архив

Дина Мажаровская также ежедневно проезжает до своей нотариальной конторы путь длиной в 60 км. Из выездной практики ей особенно запомнился случай в Кулунде.

- Тогда я еще работала в Яровском нотариальном округе. Сделка на выезде была серьезная - дарение объекта недвижимости. Я объяснила бабушке, что если она подарит, то собственником уже не будет. И если ее захотят выселить, то прав на жилье у нее не будет. К сожалению, таких ситуаций немало. Тут же с палкой в комнату влетает ее сын и начинает угрожать! Мне пришлось убегать от него по сугробам! Сделку я, конечно, удостоверять не стала, - вспоминает об инциденте нотариус.

Еще был случай, когда лежачая бабушка не захотела выдавать сыну доверенность на распоряжение своим банковским счетом и решила схитрить - притворилась, что совершенно ничего не понимает и не может ответить на самые элементарные вопросы.

- И тут нервы сына не выдерживают. Он начинает громко кричать: «Кто тебя кормить будет?» Досталось и мне - якобы я не так разговаривала, провоцировала и прочее, - рассказывает специалист.

Некоторые жизненные истории потрясают до глубины души. Так, Дина Николаевна недавно посещала для удостоверения документов женщину, которая находится в СИЗО.

- История такая. Несовершеннолетняя дочь женщины познакомилась по интернету с мужчиной из другого государства. Он стал просить ее передавать якобы друзьям некие посылки. А за это высылал девочке то деньги, то подарки. Что в посылках - девочка в силу возраста не понимала, - рассказывает нотариус.

Однажды несовершеннолетняя не смогла передать посылку и попросила об этом мать. Взрослая женщина сразу поняла, что речь идет о контрабанде наркотиков. Тогда преступники начали угрожать и запугивать мать с дочерью, чтоб они не обращались в полицию.

- Когда все раскрылось, мать девочки взяла на себя всю вину. И теперь ей грозит длительный срок в колонии. А девочка-подросток также может провести несколько лет в колонии-поселении, - переживает Дина Николаевна.

Нотариус призналась, что пропустила эту трагедию через себя и несколько дней буквально «болела» душой.

В сто лет без очков

Ольга Шишкина Фото: Олег УКЛАДОВ

Ольга Альбертовна Шишкина работает в Барнауле с марта 1985 года. В советские годы были только государственные нотариусы. Однако и в ту эпоху происходили случаи, которые оставили неизгладимый след в душе.

- И в спокойные советские времена у нотариусов случались неприятные ситуации. Дочь привезла меня к пожилой матери, захожу в холодные сени и вижу деревянный короб с какими-то тряпками. Меня подводят к этому коробу, смотрю, а там бабушка лежит! Я была просто шокирована! Пожилую женщину содержали в нечеловеческих условиях и еще что-то требовали… Говорю: «Извините, никакие документы удостоверять не буду». Я не смогла работать с людьми, которые так относятся к старикам, - делится нотариус.

Немало и противоположных, добрых примеров, когда к пожилым людям относятся с уважением, вниманием и заботой. А сами старики до глубоких лет сохраняют активность и ясность ума.

- Уже будучи частным нотариусом, не так давно я посетила двух столетних бабушек. И знаете, одна сидела за столом и без очков (!) читала романы Стендаля! Мы с ней пообщались, она рассказала, что даже адмирала Колчака видела, когда училась в гимназии (кажется, это было в Омске), - восхищается Ольга Альбертовна.

Помогла спортивная подготовка

Ольга Лукутина Фото: Олег УКЛАДОВ

В 30-летней практике барнаульского нотариуса Ольги Лукутиной было столько случаев, что можно написать книгу или снять криминальную драму. Остается только удивляться, как хрупкая женщина смогла выжить в экстремальных ситуациях и при этом не разочароваться в профессии.

- В 1998 году был вызов в один из районов Барнаула. Мужчина, явно неоднократно сидевший, пригласил нотариуса к матери для того, чтобы оформить завещание. Внутри двора стояло несколько старых домишек, похожих на хозпостройки - бани или сараи. И вот в одной из этих построек находилась пожилая женщина, - рассказывает Ольга Юрьевна.

Поскольку посторонним присутствовать при оформлении завещания запрещено, то мужчина решил пока съездить на заправку.

- Я тем временем пообщалась с пожилой женщиной. Так как она не могла ответить на элементарные вопросы, сделка, само собой, отменилась. Я вышла из комнаты в сени и… провалилась в подпол на два метра вниз! - с ужасом вспоминает нотариус.

Ольга Юрьевна какое-то время провела без сознания, а когда очнулась, то поняла, что у нее травмирована нога. И только благодаря спортивной подготовке (девушка занималась гимнастикой) она смогла-таки выкарабкаться из ямы.

- Карабкалась наверх с помощью рук. Ободрала руки, лицо, подбородок. Вылезла, скачу на одной ноге, вся в крови…. И тут мужчина возвращается - изрядно выпивший. Смотрит на меня, ничего не понимает, кричит, матерится… Потом, конечно, предложил довезти, но я отказалась, вызвала «скорую», и меня отвезли в травмпункт, - говорит женщина.

А тем временем Ольгу Юрьевну потеряли в конторе. Коллеги посмотрели журнал вызовов, приехали за ней по адресу - никого… И только прибыв во второй раз, они встретили пьяного мужчину, который и рассказал о произошедшем.

Спасли таксисты

В 1998 - 2000 годах в практике Ольги Лукутиной случились истории, от которых мороз по коже. В обоих случаях из нелегких ситуаций нотариусу помогли выбраться таксисты.

- Был вызов от мужчины в барнаульский район Осипенко. Приехала на такси. Когда выходила, в шутку водителю сказала: если долго не будет, спасайте! Захожу - во дворе стая собак, в доме ведра с помоями, все грязное и в копоти. Присмотрелась - а бабушка, к которой меня вызвали, мертвая лежит! - говорит Ольга Юрьевна, словно пересказывая сюжет фильма ужасов.

И тут мужчина, который изначально казался вполне приличным, за спиной нотариуса закрывает дверь на засов и угрожающе требует сделать доверенность от мертвой бабушки. При этом в комнате в тот момент находилось несколько собак.

- Боже мой! Собаки кидаются и рвут на мне шубу, мужчина грозится, что не выпустит, пока я не оформлю документы. И тут я смотрю, что во дворе таксист и еще один мужчина ломают штакетник, залезают во двор и отшвыривают собак битами так, что они просто вылетают на улицу через забор и бегут в разные стороны! Оказалось, что водителю на подмогу еще одна машина подъехала, так как он в одиночку не мог справиться. Когда мои спасатели вошли в дом, я оттуда пулей выскочила. Я расплакалась, у меня была настоящая истерика! Потом недели три вызовы вообще не брала, как бы ни звали, - эмоционально рассказывает женщина.

Однако работа есть работа. И спустя недолгое время - очередной вызов. И вновь собака, и вновь мертвая бабушка, словно в заколдованном круге.

- Я прибыла на такси в локальную зону обслуживания ж/д путей. На этой территории в бараках живут сторожа, охранники, обходчики путей (одинокие люди). Мужчина, который вызвал меня, не смог присутствовать, поэтому начертил схему проезда. Я захожу в помещение - очень маленькая комната. А в ней огромный дог! Собака меня и туда не впускает, и обратно не выпускает. С места не могу сдвинуться. И тут вижу - мертвая бабушка лежит! - делится нотариус.

В те времена уже появились пейджеры. И перепуганная насмерть женщина отправляет коллегам сообщение, чтобы те срочно через службу такси вышли на связь с водителем (что быстро удается). По счастливой случайности у таксиста с собой был отпугиватель животных.

- Он вошел и включил это устройство. Собака легла на пол и замерла, а я убежала, - вспоминает женщина.

Одна на безлюдной дороге

Казалось бы: что может быть страшнее? Однако Ольга Юрьевна уверяет: может. И рассказывает о беспределе, который в начале 2000-х годов творили бандитские группировки.

- Это была зима 2002 года. Я на законных основаниях отказала клиентам (как оказалось, бандитам. - Прим. ред.) в оформлении доверенности на транспорт. Они во второй раз делают вызов, приезжают, я сажусь в машину - без верхней одежды и в туфлях, как была в офисе. В салоне, помимо водителя, сзади сидит угрюмый парень. Я спрашиваю: куда едем. Они отвечают: сейчас увидишь... - с ужасом вспоминает женщина.

Бандиты повезли нотариуса в сторону поселка Лесного. Одному богу известно, что было на уме у отморозков. Однако все планы спутал звонок. Злоумышленникам кто-то позвонил, они остановились и буквально вышвырнули женщину на безлюдной загородной трассе на мороз. При этом в салоне у нее с ноги слетела туфля.

- 5 часов вечера, зима, февраль, смеркается, никого нет. Я стою без верхней одежды, в одной туфле, - описывает нотариус кошмарную ситуацию.

На счастье, по дороге ехала женщина. Ольга Юрьевна остановила ее с мольбой о помощи. Водитель сначала просто опешила, а потом ей вдруг становится плохо!

- Тогда я сажусь за руль ее машины и еду в поликлинику на улицу Попова. Получается, спасла и ее, и себя, - рассказывает нотариус.

После такого «приключения» Ольга Юрьевна четыре месяца провела на больничной койке с тяжелейшим воспалением легких. А бандиты, кстати, приезжали к ней с извинениями, но женщина их не приняла. Попросила лишь больше никогда ее не беспокоить.

Это лишь часть историй, рассказанных нотариусами. На самом деле их гораздо больше. А о некоторых случаях даже вспоминать не хочется - слишком уж тяжелый и болезненный след они оставили в сердце. Но несмотря на трудности и крайне опасные ситуации, о выборе профессии специалисты ничуть не жалеют. Ведь чаще всего им на пути попадаются хорошие, душевные и благодарные люди.