Мартышка уплетает боярышник, а тигр - тыкву. Как обитатели зоопарка в Барнауле радуются вкуснятине от садоводов

Животным подарки пришлись по вкусу Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

В группах барнаульского зоопарка на днях появился пост благодарности садоводам за дары для питомцев. Нынче в «Лесной сказке» даже специально установлен ящик, куда можно принести и положить излишки с огородов.

- Мы никогда раньше не обращались с призывами что-то нести, корма хватает, но каждую осень люди звонили, привозили для животных подарки с дач и складывали у входа, - рассказывает Сергей Писарев, директор зоопарка.

В этом году, по словам директора, в «Лесной сказке» решили подойти к принятию даров более организованно.

- Честно скажу, я увидел это в Пензенском зоопарке, - поделился Сергей Викторович. - Стоит ящик, люди приходят и складывают садовые дары. Но если в Пензе, яблочном крае, больше несут яблоки, то у нас нынче урожай яблок не такой отменный, поэтому привозят тыквы, кабачки, морковку, репу, свеклу, патиссоны… Ну и яблоки, и ягодки, и салатики зеленые.

Ящик для садовых подношений, по словам Писарева, вмещает 300 кило, и заполняется довольно быстро.

На забавных видео, которыми поделились сотрудники зоопарка с «Комсомолкой», обитатели «Лесной сказки» с радостью, чавканьем и хрустом уплетают подарки. Прожорливый кабанчик радуется желудям, мартышка Кира с белым носиком в виде сердечка сосредоточенно уплетает боярышник, медведица Глаша – счастливая, как леди в лепестках роз, ловит лапой яблоки в бассейне, а взрослый тигр Шерхан с душой тигренка играется с тыквой, как с футбольным мячиком, а потом лижет ее и с хрустом отгрызает кусок любопытства ради.

Для горожан, желающих поделиться витаминами с игривыми и обжористыми симпатягами, в группе зоопарка сообщаются явки и пароли:

- Ящик установлен у технического входа в зоопарк. От парковки - прямо, до больших зеленых ворот. А если вы приехали на машине, то вам необходимо заехать на парковку и у шлагбаума позвонить администратору по номеру 99-62-62. С 10.00 до 17.00. Вам откроют шлагбаум, и вы проедете до ящика. Всем спасибо огромное!

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