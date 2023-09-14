Студенты Алтайской академии гостеприимства шьют для бойцов СВО дождевики и балаклавы

Фото: Сергей Кулыгин

За полгода студенты-волонтеры Алтайской академии гостеприимства отправили для бойцов СВО больше трех тысяч балаклав. А в новом учебном году начинают шить дождевики, которые сейчас, в силу погодных условий актуальны для армии. Причем модель усовершенствована - до ума ее довела опытная барнаульская швея Таисия Самойленко. По приглашению депутата Госдумы Александра Прокопьева она провела мастер-класс для студентов.

Таисия Самойленко - сестра военного, Героя России. Изначально дождевик она шила для своего брата, он давал ей «обратную связь» - что нужно изменить, чтобы дождевик получился более удобным и адаптированным к боевым условиям. Так на козырек капюшона Таисия настрочила липучку, чтобы его можно было бы пристегнуть назад, и стала использовать специальную ленту для проклейки швов, которая не пропускает воду.

Такую ленту трудно найти в продаже, и Таисия обещала волонтерам поделиться своими запасами. А вот тканью и фурнитурой волонтеров обеспечил депутат Госдумы Александр Прокопьев.

- Поддерживаю инициативы, которые вовлекают молодежь Алтайского края в волонтерскую деятельность. Бескорыстная забота о благополучии других людей объединяет, преумножает добро и формирует ответственное отношение ко всему, что происходит вокруг, - отметил Александр Прокопьев.

Дождевики, изготовленные волонтерами Алтайской академии гостеприимства, передадут в зону СВО вместе с гуманитарным грузом.