Новый сезон – новые испытания: в Барнауле состоялся предпоказ шоу «Новые звезды в Африке»

Предпоказ шоу «Новые звезды в Африке» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле ТНТ организовал праздничное мероприятие в честь старта нового сезона реалити-шоу «Новые звезды в Африке». В камерном и уютном зале бара «Крафтер» поклонники реалити увидели захватывающие приключения звезд в африканской саванне. Помимо предпремьерного показа самого шоу, среди зрителей разыграли брендированные призы.

Предпоказ шоу «Новые звезды в Африке» Фото: Олег УКЛАДОВ

Итак, колорит самого жаркого материка, соревновательный дух, яркие участники, среди которых Влад Топалов, Михаил Стогниенко, Виолетта Чиковани и другие – все это реалити-шоу!

Предпоказ шоу «Новые звезды в Африке» Фото: Олег УКЛАДОВ

В новом сезоне участников ждут новые испытания. В этот раз звездам придется побороться за еду и за место под африканским солнцем. В испытаниях участники шоу будут зарабатывать монеты, потратить которые смогут по своему усмотрению. Но что это будет – обед, кастрюля или кофеварка? Каждый раз звездам нужно будет договориться между собой на что потратить честно заработанные монеты и принять решение о судьбе общего бюджета. Главный приз – интрига, ведь он зависит от того, сколько монет смогут сохранить участники.

Предпоказ шоу «Новые звезды в Африке» Фото: Олег УКЛАДОВ

Оторвать глаз от просмотра первой серии нового сезона шоу просто невозможно. Как только звезды встретились на площадке, между ними тут же началась борьба. Кто станет лидером команды вопрос открытый, но претендентов на это звание масса. И если в испытаниях не последнюю роль играет физическая подготовка, то для того, чтобы дойти до финала понадобится умение хитрить и договариваться. Между некоторыми участниками сразу же с первой серии пробежала черная кошка, а кто-то, наоборот, успел обрасти дружескими связями. Так или иначе, но наблюдать за тем, как звезды учатся выживать в красивой, но опасной Африке, одно удовольствие.

Предпоказ шоу «Новые звезды в Африке» Фото: Олег УКЛАДОВ

Самый напряженный момент – этап голосования. Выбор одновременно и прост, и сложен. Кто-то смог получить иммунитет, а кому-то придется покинуть Африку просто потому, что его выбрали самым слабым звеном. О справедливости речи не идет. Самое время научиться стратегии и тактике выживания среди тех, кто точно также хочет выиграть.

Предпоказ шоу «Новые звезды в Африке» Фото: Олег УКЛАДОВ

Смогут ли звезды забыть о голоде и идти к победе ни смотря ни на что? Голодать будут все, но приз достанется только одному!

Новый сезон шоу стартует в воскресенье, 17 сентября, в 18:30 на телеканале ТНТ.

Организатором и партнером мероприятия выступила ИП Родькина В.В.

16+, 2023