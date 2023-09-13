Фильм «Барби» покажут в кинотеатрах Барнаула. Фото: kinopoisk.ru

Одним из самых нашумевших фильмов минувшего лета является картина «Барби» Греты Гервиг. Премьера состоялась еще 21 июля 2023, но в России из-за ухода крупнейших голливудских киностудий их фильмы показывают неофициально и чуть позднее. В сентябре грандиозную историю про блондинку в розовом покажут и в барнаульских кинотеатрах. Рассказываем, где смотреть Фильм «Барби» 2023 в Барнауле.

В какой озвучке будут показывать фильм «Барби» 2023 в Барнауле?

По данным «КП», на экранах покажут версию фильма в дубляже Red Head Sound – это профессиональная студия перевода, озвучки и дубляжа сериалов и фильмов. Зрителям обещают атмосферный звук с официальными голосами Марго Робби, Райана Гослинга, Уилла Феррелла, Симу Лю и других актеров.

Кстати, первоначально показывать фильм в российских кинотеатрах начинали с обрезанными корейскими субтитрами. Сейчас же обещают отличное цифровое качество.

Где купить билеты?

На данный момент фильм не включен в основную афишу расписания сети «Киномир», но постер «Барби» опубликован в списке грядущих премьер. На сайте сети говорится о том, что показы стартуют с 14 сентября. Также о показах фильма с 14 сентября объявили в кинотеатрах «Пионер» и «Формула».

Тем временем корреспондент «КП-Барнаул» попытался купить билеты на «Барби». В кассе кинотеатра сказали, что фильм пока еще не поступил. Старт продаж билетов объявят лишь после того, как кинотеатр «Киномир» получит киноленту.

Зрителям стоит учитывать, что, как и другие голливудские премьеры, «Барби» покажут неофициально. Билеты на сеанс можно будет купить только в кассах за наличные или через терминал. Забронировать билет нельзя. Также на покупку не действуют дисконтные карты, скидки, пригласительные билеты или сертификаты.

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