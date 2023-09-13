«Садить лес намного приятнее, чем тушить!»

Владимир Кузьмин Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- Мы тушили лес, а мимо пробегали обгорелые тетерева, белки без хвостов. Остановятся, посмотрят в нашу сторону - и дальше своей дорогой. Сердце просто разрывалось, - рассказывает водитель пожарного автомобиля Владимир Кузьмин.

Пожалуй, в этом году из-за крупных лесных пожаров подобные воспоминания - главные для лесников Алтайского края. Накануне их профессионального праздника корреспондент «Комсомолки» побывала в Павловском участковом лесничестве и узнала, чем занимаются лесники - представители одной из самых благородных профессий.

Штаб «Елка»

Заходим в здание лесничества. На стене - схема местных лесов и огромный экран телевизора, на который выведены четыре камеры, установленные на пожарных вышках в лесу. Еще несколько лет назад на этих вышках дежурили люди - следили, нет ли где дыма. Теперь лесники следят за обстановкой в уютной комнате, которую в шутку называют штаб «Елка».

В числе тех, кто внимательно бдит за лесным порядком, - Николай Максимов. Несмотря на пенсионный возраст, энергии ему не занимать. Да и вообще он здесь самый «молодой» сотрудник - работает в лесничестве всего полгода. Когда начался пожароопасный сезон - его «призвали». Говорит, остаться в стороне не смог: «Это же наши леса, кто ж еще их будет охранять?» Быстро обучился, как работать с пожарной техникой, и пополнил ряды пожарных бойцов. Благо, опыт у Николая, и жизненный, и профессиональный, большой - по молодости работал на Каракумском канале в Туркменской ССР, строил ГЭС на Волге, а потом судьба в лице второй половинки занесла его на Алтай - влюбился и переехал. Так всю жизнь и прожил здесь, работал в системе ЖКХ. Здесь и на пенсию вышел. Но без дела не сидится - теперь леса тушит.

Николай Максимов Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- А по камерам пожар сразу видно или уже когда огонь разгорится?

- Сразу же! Даже если на бережку кто-то костер разожжет, то дым сразу над лесом простирается - едем, проверяем! - говорит Николай.

В Павловском районе крупных пожаров, к счастью, не было. После обнаружения возгорания местная команда лесных пожарных прибывает на место уже через 10 - 15 минут. Кстати, порой приходится ориентироваться по запаху гари. Как правило, основные причины пожара - неосторожное обращение с огнем (нередко грибники грешат непотушенными сигаретами), а также грозобой.

- В этом году из-за жаркого сухого лета грозобоя было много. Пожары, возникающие от грозы, очень сложно поймать сразу. Разряд молнии поражает ствол до самых корней и может несколько дней шаить в дереве, сжигая его изнутри, а потом выйти огнем на самой верхушке, - отмечает Максим Кочергин, замдиректора по лесохозяйственной деятельности ООО «Содружество» (входит в холдинг «Алтайлес»). - Так, этим летом мы приехали в Рогозиху тушить грозобой. Огонь ликвидировали. А на следующий день на расстоянии всего 40 метров загорелось второе грозобойное дерево, причем изначально мы даже ничего и не заметили. Загорелось с самой макушки - пока не свалили дерево, с огнем не могли справиться.

Максим Кочергин Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Дорогами огня

Этим летом в Алтайском крае произошел крупнейший с конца 90-х лесной пожар. Огонь в Егорьевском районе тушили всем миром. Погибли сотни деревьев и животных. В числе бойцов, которые тушили этот пожар, были и сотрудники Павловского лесничества - Николай Максимов и водитель Владимир Кузьмин - человек с большим опытом: в свое время работал водителем лесовоза, а последние годы - на пожарной машине.

- Страшно все это. Дышать нечем. Трое суток в дыму. Глаза щиплет, горло дерет. Белки обгоревшие бегают, тетерева. Жалко смотреть на них - потерявшиеся, словно чумные, и бежать-то им некуда, кругом все горит. Для нас это был чужой лес - свой-то как отче наш знаешь, а тут непонятно, куда ехать. Вроде огонь видишь, а доехать до него не можешь - то ручей, то болотина, то песок, - вспоминает Владимир Николаевич.

- Сто дорог и только одна - твоя. И огонь - по пятам! - подтверждает Николай Иванович.

- Потом нас в деревню Перешеечное перекинули. Красивый народ тут. Душой красивый. Принесли капли для глаз, бабушки курочку сготовили, накормили. Помогали, кто чем мог, - до слез прям, - продолжает Кузьмин.

- А что самое важное в такой ситуации? - спрашиваю.

- Самоотверженность. Сейчас просто говорить про все это. А заехать в огонь и тушить - непросто. Не каждый сможет. Храбрость нужна и холодный расчет, - говорят бойцы.

Романтика профессии

Сергей Шевченко работает в лесхозе уже 20 лет. Это у них семейное дело. Его отец тоже был лесником - со школьных лет брал сына на лесные работы и на тушение пожара. Так и прижился. Начинал Сергей с должности лесника, сейчас - заместитель начальника Павловского лесохозяйственного участка.

Сергей Шевченко Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

- Образ лесника овеян некой романтикой - ходит по лесу, общается с животными и птицами, собирает грибы да ягоды. А на самом деле как? - спрашиваю у Сергея.

- А на деле все более обыденно - лесник ведет делянки, делает отводы лесосек, считает кубатуру, отпускает лесовозы. А потом еще много бумажной работы, - улыбаясь, рассказывает Шевченко. - Это раньше, да, когда лесники жили на кордонах, то там все по-другому было. И романтика, как вы говорите, была - работники леса и сок березовый собирали, и почки, и травы, и хвою для изготовления витаминной муки, и даже метлы вязали!

Пожалуй, из романтики осталась посадка молодых деревьев. Лесовосстановление - одна из главных задач работников леса. Сажают все вне зависимости от должности.

- Садить лес намного приятнее, чем тушить. Смотришь - через какое-то время деревца подросли, и это греет сердце! - говорит водитель пожарной машины Владимир Кузьмин.