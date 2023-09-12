Все больше жителей края отказывают от пагубной привычки Фото: Олег УКЛАДОВ

Число зависимых от алкоголя в Алтайском крае снижается, но даже несмотря на положительную динамику, в целом наркологическая ситуация все еще остается неблагоприятной. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

С 11 по 17 сентября министерством здравоохранения РФ объявлено неделей сокращения потребления алкоголя. А приурочена она к Всероссийскому дню трезвости. Его принято отмечать 11 сентября, но, разумеется, без крепких напитков.

По статистике, чаще всего именно от алкогольной зависимости страдают пациенты в возрасте от 40 до 59 лет (53,5%), чуть меньше доля категории от 20 до 39 лет – 41,4%.

– Количество женщин с данной нозологией составляет 20% от общего числа больных, - добавляют в Минздраве.

По мнению специалистов, сократить число зависимых получается благодаря законодательным мерам, профилактическим акциям и пр. Так за последние три года заболеваемость алкоголизмом снизилась на 6%. Если переводить в числа, то с 1157,2 сократилось до 1088,7 на 100 тысяч населения.

В нашем регионе проблемой алкоголизма занимается краевой наркологический диспансер. Отделения расположены в Барнауле, Бийске, Заринске и Рубцовске. Помощь оказывают как в стационарах, так и в наркологических кабинетах. С пациентами работают психиатры-наркологи, психотерапевты, медицинские психологи, социальные работники. Причем если больной пожелает, то есть возможность пройти анонимное лечение.

Только в этом году в условиях стационара пролечились около четырех тысяч человек, в том числе почти 900 с алкогольными психозами. В прошлом году через диспансер прошли почти шесть тысяч человек.

– В последние годы в процессе лечения используется самое современное оборудование и инновационные препараты. Применяется метод биологической обратной связи, который является одним из наиболее перспективных немедикаментозных методов в лечении пациентов наркологического профиля, - рассказывают в Минздраве.

Врачи уверяют, что добиться стойкой ремиссии возможно, но для этого в первую очередь необходимо устранить причину, которая побуждает человека прикладываться к бутылке. К тому же у пациента должна быть мотивация вернуться к здоровому образу жизни.

– Лечение обязательно должно быть комплексным, сочетая в себе и медицинские и психотерапевтические методы. Осознанное принятие своей болезни, поддерживающая медикаментозная терапия, комплексная психологическая и психотерапевтическая помощь, как индивидуальная, так и групповая, помогают избежать срывов в процессе выздоровления, - говорят в ведомстве. – Сегодня трезвость начинает приобретать популярность. Люди имеют возможность заполнять свободное время другими занятиями и интересами. Что, конечно же, не отменяет того, что для огромного множества семей алкоголизм одного или нескольких ее членов является настоящей бедой. Поэтому пропаганда трезвости - причем, не только в один день в году - будет нужна и важна всегда.

Пациенты и созависимые могут получить помощь в группах «Анонимных алкоголиков» или обратиться за консультацией по «телефону доверия» КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» 8 (3852) 63-61-15.

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