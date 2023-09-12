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Общество12 сентября 2023 9:50

Жители Алтайского края все чаще выбирают трезвый образ жизни

Пролечиться от алкогольной зависимости можно анонимно
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Все больше жителей края отказывают от пагубной привычки

Все больше жителей края отказывают от пагубной привычки

Фото: Олег УКЛАДОВ

Число зависимых от алкоголя в Алтайском крае снижается, но даже несмотря на положительную динамику, в целом наркологическая ситуация все еще остается неблагоприятной. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

С 11 по 17 сентября министерством здравоохранения РФ объявлено неделей сокращения потребления алкоголя. А приурочена она к Всероссийскому дню трезвости. Его принято отмечать 11 сентября, но, разумеется, без крепких напитков.

По статистике, чаще всего именно от алкогольной зависимости страдают пациенты в возрасте от 40 до 59 лет (53,5%), чуть меньше доля категории от 20 до 39 лет – 41,4%.

– Количество женщин с данной нозологией составляет 20% от общего числа больных, - добавляют в Минздраве.

По мнению специалистов, сократить число зависимых получается благодаря законодательным мерам, профилактическим акциям и пр. Так за последние три года заболеваемость алкоголизмом снизилась на 6%. Если переводить в числа, то с 1157,2 сократилось до 1088,7 на 100 тысяч населения.

В нашем регионе проблемой алкоголизма занимается краевой наркологический диспансер. Отделения расположены в Барнауле, Бийске, Заринске и Рубцовске. Помощь оказывают как в стационарах, так и в наркологических кабинетах. С пациентами работают психиатры-наркологи, психотерапевты, медицинские психологи, социальные работники. Причем если больной пожелает, то есть возможность пройти анонимное лечение.

Только в этом году в условиях стационара пролечились около четырех тысяч человек, в том числе почти 900 с алкогольными психозами. В прошлом году через диспансер прошли почти шесть тысяч человек.

– В последние годы в процессе лечения используется самое современное оборудование и инновационные препараты. Применяется метод биологической обратной связи, который является одним из наиболее перспективных немедикаментозных методов в лечении пациентов наркологического профиля, - рассказывают в Минздраве.

Врачи уверяют, что добиться стойкой ремиссии возможно, но для этого в первую очередь необходимо устранить причину, которая побуждает человека прикладываться к бутылке. К тому же у пациента должна быть мотивация вернуться к здоровому образу жизни.

– Лечение обязательно должно быть комплексным, сочетая в себе и медицинские и психотерапевтические методы. Осознанное принятие своей болезни, поддерживающая медикаментозная терапия, комплексная психологическая и психотерапевтическая помощь, как индивидуальная, так и групповая, помогают избежать срывов в процессе выздоровления, - говорят в ведомстве. – Сегодня трезвость начинает приобретать популярность. Люди имеют возможность заполнять свободное время другими занятиями и интересами. Что, конечно же, не отменяет того, что для огромного множества семей алкоголизм одного или нескольких ее членов является настоящей бедой. Поэтому пропаганда трезвости - причем, не только в один день в году - будет нужна и важна всегда.

Пациенты и созависимые могут получить помощь в группах «Анонимных алкоголиков» или обратиться за консультацией по «телефону доверия» КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» 8 (3852) 63-61-15.

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