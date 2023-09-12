Студенты из медиацентра Бийского техинститута получили сертификат на новое оборудование

Теперь студенты БТИ смогут творить и записывать интервью и подкасты, снимать топовые рилсы. Фото: Сергей Кулыгин

Медиацентр Бийского технологического института – проект, которые возник несколько лет назад по инициативе студентов. Группа ребят-единомышленников освещает самые значимые события вуза и не намерена останавливаться на достигнутом. Накануне для студентов открылись новые перспективы благодаря поддержке. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Теперь студенты БТИ смогут творить и записывать интервью и подкасты, снимать топовые рилсы. Фото: Сергей Кулыгин

Совсем недавно стартовал новый учебный год. Первая неделя прошла под лозунгом «Растапливаем лед между студентами и первокурсниками». Все главные события медиацентр передает оперативно, но пока лишь в двух форматах.

- Пока только ролики и посты, потому что нет оборудования. Долгое время у нас не было даже видеокамеры, снимали все на телефон, - рассказала Ксения Попова, координатор медиа-центра.

Технические возможности скромные, из-за чего удается освещать далеко не все интересные события вуза. А ведь жизнь в институте кипит: есть и музыкальная группа, и свои студенческие отряды.

- На съемку одного фрагмента ролика может уйти до нескольких часов. На весь ролик – недели. Это слишком много для молодежных проектов, - отметил ответственный за медиасопровождение боец отряда проводников Денис.

Теперь студенты БТИ смогут творить и записывать интервью и подкасты, снимать топовые рилсы. Фото: Сергей Кулыгин

Один из проектов - телеграмм-канал «Телеграмма герою», который создается для участников СВО. Через этот канал бойцы смогут давать обратную связь на обращения земляков.

Депутат Госдумы Александр Прокопьев вручил молодежный медиацентру сертификат на 100 000 рублей для приобретения оборудования: несколько микрофонов-петличек, статическую камеру и другую технику, необходимую для создания качественного фото и видеоконтента.

- Задача любого медиацентра, где бы он не находился, - в вузе, в школе, в сельском доме культуры – это поддержка значимых молодежных проектов, - говорит Александр Прокопьев. - Мы с этой темой работаем с 2018 года, постоянно поддерживаем связь с 12 районными медиацентрами, в том числе помогаем с оборудованием.

Теперь студенты БТИ смогут творить и записывать интервью и подкасты, снимать топовые рилсы о работе волонтеров вуза и качественные ролики о студотрядах в разы быстрее! Идей много, и с покупкой новой техники начнётся новый этап не только для «медийщиков», но и вуза в целом.

- Медиацентр имеет более глубокую, даже фундаментальную роль, потому что это один из способов привлечь абитуриентов в вуз, - подчеркнул директор Бийского технологического института Максим Ленский

К слову, теперь у ребят появилась новая цель: попасть в число лучших учебных медиацентров страны уже в ближайшие годы!