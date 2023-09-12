Выставка, которую надо трогать, открылась в Барнауле

Выставка «Искусство прикосновений» работает до 31 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

В Государственном художественном музее Алтайского края открылась выставка, на которой вы не увидите табличек, что экспонаты только для просмотра и трогать их категорически нельзя. Эти предметы искусства надо трогать и ощущать физически.

Эта выставка в первую очередь предназначена для незрячих и слабовидящих людей. Теперь они тоже могут присоединиться к прекрасному миру искусства. Суть проекта «Искусство прикосновений» заключается в создании экспозиции, на которой выставлены тактильные копии живописных произведений отечественного и православного искусства XIX – XX веков из фондов музея. Их создание стало возможным благодаря полученному гранту Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», по программе «Особый взгляд».

Выставка «Искусство прикосновений» работает до 31 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

– Тактильные копии живописных произведений изготовлены в мастерской Михаила и Ольги Шу. Тактильные модели – это модели объектов, адаптированные для тактильного осмотра и играющие роль проводника в мир изобразительного искусства, – рассказывают в музее. – Они помогают незрячим посетителям получать информацию об экспонатах и поэтому должны выдерживать длительное тактильное воздействие, быть прочными и безопасными, а также гармонично вписываться в экспозиции музея. Тактильные копии живописных произведений будут использоваться во время проведения экскурсий с тифлокомментариями (словесными пояснениями предмета) по музейной экспозиции и выездных программ для посетителей с нарушениями зрения, станут примером успешной социокультурной практики музея.

Выставка «Искусство прикосновений» работает до 31 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Среди тактильных произведений искусства встречаются такие работы, как «Дама в зеленом» Василия Тропинина, действительно трогательный и даже умилительный «Портрет В.Н. Львовой ребенком» Ивана Макарова, знаменитый «Лес» Ивана Шишкина, «Озеро горных духов» Григория Чорос-Гуркина и «Натюрморт» Петра Кончаловского. Кроме того подготовлены четыре тактильные модели икон Викулы Балыкина.

– Инклюзивная практика поможет данной категории посетителей познакомиться с музейным пространством и понять, что представляет собой конкретное произведение искусства, вдохновиться на сотворчество и приобрести дружелюбное место для культурного досуга, - уверены в музее.

Выставка «Искусство прикосновений» работает до 31 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Стоит отметить, что уже больше 20 лет в художественном музее работает программа «Шаг навстречу». Ее главная задача – социокультурная реабилитация людей с инвалидностью. Для них проводят обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, которые специально адаптируют под их потребности и возможности. Также нередки мастер-классы и многое другое. По подсчетам сотрудников музея, в год такие программы посещают до полутора тысяч человек, причем как индивидуально, так и организованными группами.

Тактильная выставка «Искусство прикосновений» продлится до 31 декабря.

Выставка «Искусство прикосновений» работает до 31 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Искусство прикосновений» работает до 31 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Искусство прикосновений» работает до 31 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Искусство прикосновений» работает до 31 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Искусство прикосновений» работает до 31 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Искусство прикосновений» работает до 31 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Искусство прикосновений» работает до 31 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Искусство прикосновений» работает до 31 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Искусство прикосновений» работает до 31 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Искусство прикосновений» работает до 31 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Искусство прикосновений» работает до 31 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Искусство прикосновений» работает до 31 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Искусство прикосновений» работает до 31 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Искусство прикосновений» работает до 31 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Искусство прикосновений» работает до 31 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Искусство прикосновений» работает до 31 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Искусство прикосновений» работает до 31 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Искусство прикосновений» работает до 31 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Искусство прикосновений» работает до 31 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Искусство прикосновений» работает до 31 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Искусство прикосновений» работает до 31 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Искусство прикосновений» работает до 31 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

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