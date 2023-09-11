«Мама, помоги нам!»: в Новоалтайске оставленные без присмотра малолетние дети звали на помощь

Правоохранители приехали после нескольких сообщений соседей о детском плаче Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новоалтайске мать оставила малолетних детей без присмотра и ушла на продолжительное время. Судя по словам соседей, дети безбожно кричали и плакали не меньше часа. После нескольких обращений соседей в полицию на место выехали сотрудники Росгвардии. Правоохранители успокоили малышей и находились возле их двери, пока мать не вернулась домой.

Как рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Алтайскому краю, около полуночи по местному времени диспетчер ведомства получила сообщение от полиции о том, что во дворе дома по улице Анатолия с балкона слышны детские крики. Уточняется, что на плач пожаловались сразу несколько соседей.

Прибывшие росгвардейцы старший прапорщик полиции Александр Филатов и старшина полиции Сергей Мамочкин поняли, что звуки доносятся из девятиэтажного дома. Подойдя к балконам, они смогли поговорить с детьми и узнали, что в квартире находятся без присмотра трое малолетних – от двух до пяти лет. Перепуганные малыши сказали, что мама давно уже куда-то ушла. Испугавшись темноты и проголодавшись, они решили позвать на помощь.

Старший ребенок, которому пять лет, через некоторое время смог найти ключи и сбросить их правоохранителям с балкона. Так сотрудникам удалось войти в подъезд и опросить соседей. Выяснилось, что крики и детский плач с фразами «Мама, помоги нам» продолжались не менее одного часа. Где все это время была мать ребятишек – неизвестно.

В итоге правоохранители убедились, что детям ничего не угрожает, успокоили их и оставались у дверей квартиры, пока не вернулись родители. Как выяснилось, женщина якобы пошла выносить мусор и немного задержалась...

- В настоящее время по данному факту ведется разбирательство, решается вопрос о возбуждении административного производства по ст. 5.35 КоАП РФ - неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, - отметили в управлении.

Тем временем, появилась и другая версия. Со слов источника, приближенного к ситуации, мать ребятишек уже давно конфликтует с соседкой. Якобы женщина уже не в первый раз вызывает полицию после малейшего детского всхлипа.

В соцсетях же пишут, что данная семья уже не в первый раз оказывается в поле зрения органов.

- Вы, действительно, думаете, что полиция к ней приехала в первый раз? Они от неё не вылезают, слишком часто на неё вызывают и ПДН, и участкового, а толку ноль! – пишет подписчица паблика Baranul 22.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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