7 сентября девочка ушла в школу и не вернулась Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле развернули масштабную операцию по поиску пропавшей 12-летней школьницы Алины Канцеровой. Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю, по факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело.

Ориентировка на девочку. Фото: «Лиза Алерт»

Что известно об исчезновении 12-летней Алины Канцеровой в Барнауле?

Девочка пропала в первой половине 7 сентября: ушла в школу из своего дома по улице Димитрова и до сих пор не вернулась. Судя по видео с камер наблюдения, последний раз ее видели у магазина «Магнит» на проспекте Комсомольский, 86. По данным «Комсомолки», сейчас на месте работают правоохранители.

Школьница была в вязанной черно-белой кофте, темно-синей куртке с блестками и капюшоном, а также черным брюках и туфлях черного цвета. На плече у нее была сумка – черный шоппер, в котором лежали учебники за шестой класс, и iPhone 11.

После этого новостей о девочке нет.

Первыми поиск объявили волонтеры. По всей видимости, к ним обратились обеспокоенные родные, когда девочка не вернулась в положенное время домой. Уже утро во всех пабликах появились ориентировки. Чуть позднее информацию и видеозаписи с места, где в последний раз видели школьницу, опубликовали в главном управлении полиции.

Странная женщина

В родительских чатах города в мессенджере WhatsApp и в пабликах стали распространять сообщение о странной женщине, которая накануне подъезжала к другой школьнице из параллельного класса Алины. Женский голос на аудиозаписи говорит, что накануне исчезновения девочки к ее сверстнице на остановке транспорта подъела машина - серый Nissan , за рулем которой была женщина.

- Подозвала ее, попросила куда-то ее проводить. Девчонка отошла в сторону, где она сообщила, что не знает, кто эта женщина и зачем она ее зовет, - утверждает неизвестная.

Связана ли эта женщина с пропажей 12-летней Алины – неизвестно. Но родителей просят внимательнее следить за своими детьми. Все же остается надеяться, что с девочкой все в порядке и вскоре она вернется домой!

К слову, СК возбудил уголовное дело по факту исчезновения девочки.

- В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения девочки, - отметили в СУ СК.

Известно, что к поискам подключились не только волонтеры и полиция, но и спасатели, а также курсанты Барнаульского юридического института. В комментариях барнаульцы пишут, что видят студентов-полицейских практически по всему городу. Они подходят к прохожим и спрашивают, видели ли они пропавшую.

Приметы пропавшей

Рост девочки – 150 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Всех, кому что-либо известно об ее местонахождении, просят сообщить по телефонам:

- 8 (800) 700-54-52

- 112

- 8 (3852) 29-80-94 (круглосуточный телефон доверия следственного управления)

- 02 (для абонентов сотовой связи – 102).