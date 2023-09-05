Барнаульский пивоваренный завод поздравил жителей города с праздником

БПЗ Фото: Олег УКЛАДОВ

В минувшие выходные на площади Сахарова Барнаульский пивоваренный завод порадовал гостей и жителей города новинками, а также организовал мастер-класс по боевым смешанным единоборствам от Центра смешанных единоборств Top Team Siberia. Для местных жителей ребята показали все достоинства этого вида спорта.

БПЗ Фото: Олег УКЛАДОВ

Гости площадки смогли не просто посмотреть технику боя, красивые удары, но и попробовать новый спортивный функциональный напиток - изотоник Battеrade от Барнаульского пивзавода.

БПЗ Фото: Олег УКЛАДОВ

- Чем хорош Battеrade – он восполняет водно-солевой баланс, содержит такие минералы как калий, натрий, магний, кальций, которые на тренировках выходят с потом. Сегодня на нашей площадке все гости могут продегустировать 2 вкуса изотоника, а также посмотреть ставший уже традиционным мастер-класс. Мы показываем всем гостям навыки и приёмы смешанных боевых единоборств и вольной борьбы, как олимпийских видов спорта, – отметил директор по стратегическому развитию и управлению Барнаульского пивоваренного завода Александр Локтев.

БПЗ Фото: Олег УКЛАДОВ

Также для гостей мероприятия стало уже доброй традицией получать подарки и от партнёра завода – компании «Зимаречье». Барнаульцы получили разные виды сыров.

БПЗ Фото: Олег УКЛАДОВ

- Нам очень нравится дарить людям положительные эмоции. Надеюсь, людям тоже нравится, – поделился представитель компании «Зимаречье» Никита.

БПЗ Фото: Олег УКЛАДОВ

В таком тонизирующем, вкусном и спортивном режиме «отгремела» площадка Барнаульского пивоваренного завода. Гости праздника испытали яркие эмоции.

БПЗ Фото: Олег УКЛАДОВ

БПЗ Фото: Олег УКЛАДОВ

Рекламодатель: ОАО "Барнаульский Пивоваренный завод", ИНН 2222010839