«Водитель вину не признает!»: прошел ровно год со дня гибели матери и четверых детей в жутком ДТП на Алтае

Авария произошла 5 сентября 2022 года. Фото: МУ МВД России «Бийское»

Ровно год назад, 5 сентября жизнь Аманбека Имангалиева из села Кош-Агач Республики Алтай изменилась раз и навсегда. В тот трагический день он потерял сразу всю семью, - трех дочек, сына и жену. Мужчина рассказал «Комсомолке», как сейчас продвигается расследование дела по факту жуткого ДТП.

- До сих пор идут заседания. На 12 сентября назначено уже или шестое, или седьмое по счету, - говорит Аманбек Имангалиев. – Каждый раз рассмотрение откладывают на месяц. Я каждый месяц езжу в Бийск. И не понятно, когда это закончится. То одного нужно допросить, то другого... Возможно, предстоящее заседание внесет какую-то ясность. Но пока не понятно ничего.

Дело расследуют по ч. 5 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Мужчина, потерявший родных, уверен – во всем виноват водитель бензовоза, который вылетел на встречную полосу. Однако водитель вину отрицает.

- Все уже доказано, свидетели расспрошены, и все указывают на то, что именно он выскочил на встречку. Но сам он этого не признает, - говорит мужчина.

По его словам, никаких извинений водитель так и не принес. И лично мужчины ни разу не общались. Просто видели друг друга на заседаниях.

Легковая иномарка превартилась в груду железа Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Между тем, жизнь продолжается. Иманбек все также работает – у него собственное предприятие, которое занимается вывозом мусора. А о своем психологическом состоянии мужчина говорить не хочет. Боль от потери родных в его сердце явно не утихла…

Напомним, ДТП произошло на Чуйском тракте в Бийском районе. В аварии погибли 35-летняя Ансаган Имангалиева и четверо ее детей: старшему было 16 лет, младшей - три годика. Женщина ехала за рулем Honda и столкнулась с бензовозом с прицепом. Водитель бензовоза 1968 года рождения получил травмы. По словам Аманбека Имангалиев, жена двигалась со скорость 50-60 км/час. В какой-то момент ей навстречу вылетел большегруз. Женщина, пытаясь избежать столкновения, увернулась на встречку. И в этот момент бензовоз тоже вернулся на свою полосу, в результате чего произошло столкновение. Легковая машина Имангалиевых после ДТП превратилась в груду металла.

В алтайском Следкоме предположительных виновников аварии не называли – уточнялось, что это выяснится после расследования и суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«А он пятерых «убил» и даже не позвонил!»: житель Алтая - о ДТП с бензовозом, в котором погибли его жена и 4 детей

- Везде опубликовали, что жена якобы не права, выехала на встречную полосу. Но на самом деле это не так. На самом деле большегруз (по данным Следкома, это был бензовоз. – Прим. ред.) выехал на встречку и спровоцировал ДТП (подробнее)

«Боль не прошла. И думаю, уже не пройдет»: как продвигается дело о гибели матери и 4 детей в жутком ДТП на Алтае

- Я с ним не встречался. Не видел его и не слышал. Ни соболезнований, ни помощи от него не было. Его личные данные мне не известны - их не показывают. Я даже понятия не имею, как его зовут (подробнее)