Чем известен кумир подростков, сибирский блогер Сергей Орешкин и зачем он приезжал в Барнаул

Школьники пришли на встречу с Сергеем Орешкиным, который стал популярен благодаря TikTok Фото: из личного архива героя(ев) публикации

31 августа и 1 сентября у торгового центра Galaxy и в парке «Юбилейный» собралось большое число подростков. Как пишут в соцсетях, школьники пришли на встречу с известным блогером Сергеем Орешкиным, который стал популярен благодаря TikTok. Чем он известен, и почему фанвстреча закончилась вмешательством полиции, рассказываем в нашем материале.

Грузчик из Новосибирска Сергей Орешкин (настоящая фамилия - Гребенщиков) начал набирать популярность после публикации видеороликов в TikTok. Обычный рабочий стал известен своими необычными экспериментами: он ел селедку и запивал молоком, показывал бюджетный закуп продуктов на день и демонстрировал доширак. Представьте, но на китайской лапше блогеру удалось поднять аудиторию, а другие «фудфетишисты» стали даже подглядывать идеи у Орешкина и снимать видео, как они тоже пробуют всякие гастрономические извращения.

На данный момент на странице блогера в TikTok больше 814 тыс. подписчиков, а на единственном и самом популярном видео (сейчас он публикует контент на других площадках, прим. ред.) – 20,1 млн просмотров! На нем блогер использовал маску-игру, которая предлагает тебе моргнуть, когда загорится зеленый цвет на экране смартфона. Когда окошко зеленеет, Сергей не моргает, а выпускает газы. Именно такая неожиданная концовка сделала блогера популярным. К «газовым атакам», как шутят комментаторы, Сергей прибегает и в других своих роликах.

Сам Сергей рассказывал журналистам, что у него среднее образование, по профессии он слесарь, и в начале своего блогерского пути он трудился в одном из торговых центров Новосибирска, зарабатывая всего15 тысяч в месяц. Вести блог он начал, чтобы показать, как живет обычный работяга. После публикации первых роликов люди неоднозначно встретили его открытость и честность и прозвали его бомжом, но количество подписчиков росло и росло…

- Блогерством я занимаюсь уже пять лет. Сейчас я «захватил» практически все площадки. Читаю ли я комментарии? Да, я все читаю, но я не обижаюсь на оскорбляющих меня людей, - рассказал Сергей в разговоре с «КП»-Барнаул».

В Барнаул блогер приехал 31 августа. До этого он предупредил фанатов в соцсетях, что планирует с ними встретиться.

Сергей на набережной в Барнауле Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- В первую очередь, я приехал в Барнаул, чтобы навестить своих друзей. Ну, и решил встретиться со своими подписчиками, пофотаться. Они меня любят, ждали встречу. Всего было предложено несколько мест для встречи – парк «Юбилейный», Набережная Оби и ТРЦ Galaxy. Я и не думал, что будет много народу, ожидал, что придут человек 150, - отметил Сергей Орешкин.

Однако на встречи 31 августа и 1 сентября стянулись около 400-500 человек. В итоге на место фанатской тусовки приехала полиция.

- После Galaxy меня задержали, доставили в отделение и отпустили через два часа. Я лишь написал пояснение. А во второй раз меня задержали в парке «Юбилейный». Там меня уже продержали в отделе полиции до утра, отпустили и выписали административный штраф в пять тысяч рублей за несогласованное массовое собрание. Но там люди, правда, нарушали правила, - добавил блогер.

В целом Сергей остался доволен поездкой в Барнаул. В краевой столице блогер был впервые, и остался под впечатлением. Больше всего ему понравились набережная и местный «Арбат».

- В День города, к сожалению, не успел посмотреть салют, а так все понравилось. В следующий раз, если буду проводить фанвстречу, то все придется согласовывать с властями, - подытожил Сергей Орешкин.

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