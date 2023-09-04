Узнать сахар и холестерин: где и когда в Барнауле можно бесплатно проверить здоровье

Врачи в частности измерят артериальное давление Фото: Олег УКЛАДОВ

С 4 по 8 сентября Краевой центр общественного здоровья и медпрофилактики проводит в Барнауле дни открытых деверей. Все желающие, независимо от возраста, смогут абсолютно бесплатно проверить состояние своего здоровья.

Что включает обследование

В центре сообщают, что горожане смогут:

- измерить внутриглазное давление и остроту зрения на современном диагностическом аппарате;

- сдать экспресс-анализ крови на уровень сахара и холестерина в крови;

- проверить состояние органов дыхания с помощью спирографа;

- узнать содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе (что актуально для курящих);

- проверить работу сердечно-сосудистой системы, измерить артериальное давление;

- оценить мышечную силу рук;

- узнать индекс массы тела;

- узнать свои антропометрические показатели (это рост, длина туловища и ног, окружность груди, правильность осанки и прочее).

Каждый обратившийся после обследования получит развернутую консультацию врача-терапевта.

- Горожане смогут не только узнать больше о своем здоровье, но и получить рекомендации по составлению сбалансированного меню, отказу от вредных привычек, профилактике хронических неинфекционных заболеваний, - уточнили в центре.

Где и когда проведут обследования

Пациентов принимают с 4 по 8 августа с 8 до 15 часов.

Адрес Краевого центра медицинской профилактики: г. Барнаул, ул. Ползунова, 23.

Прием ведется бесплатно и по предварительной записи. Записаться можно по тел. 63-18-43.

Отмечается, что при себе нужно иметь:

- полис;

- паспорт;

- СНИЛС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Минздраве объяснили, почему в барнаульской поликлинике на ул. Юрина не принимают хирурги

В редакцию «Комсомолки» обратилась жительница Барнаула Анжелика Дорцвейлер. Женщина сообщила, что ранее ходила к хирургу в поликлинику на ул. Юрина, 210-а, по месту жительства. А теперь ее отправляют в другую поликлинику на ул. Малахова (подробнее)