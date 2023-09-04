Узнать сахар и холестерин: где и когда в Барнауле можно бесплатно проверить здоровье

Врачи в частности измерят артериальное давление
Фото: Олег УКЛАДОВ
С 4 по 8 сентября Краевой центр общественного здоровья и медпрофилактики проводит в Барнауле дни открытых деверей. Все желающие, независимо от возраста, смогут абсолютно бесплатно проверить состояние своего здоровья.
В центре сообщают, что горожане смогут:
- измерить внутриглазное давление и остроту зрения на современном диагностическом аппарате;
- сдать экспресс-анализ крови на уровень сахара и холестерина в крови;
- проверить состояние органов дыхания с помощью спирографа;
- узнать содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе (что актуально для курящих);
- проверить работу сердечно-сосудистой системы, измерить артериальное давление;
- оценить мышечную силу рук;
- узнать индекс массы тела;
- узнать свои антропометрические показатели (это рост, длина туловища и ног, окружность груди, правильность осанки и прочее).
Каждый обратившийся после обследования получит развернутую консультацию врача-терапевта.
- Горожане смогут не только узнать больше о своем здоровье, но и получить рекомендации по составлению сбалансированного меню, отказу от вредных привычек, профилактике хронических неинфекционных заболеваний, - уточнили в центре.
Пациентов принимают с 4 по 8 августа с 8 до 15 часов.
Адрес Краевого центра медицинской профилактики: г. Барнаул, ул. Ползунова, 23.
Прием ведется бесплатно и по предварительной записи. Записаться можно по тел. 63-18-43.
Отмечается, что при себе нужно иметь:
- полис;
- паспорт;
- СНИЛС.
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