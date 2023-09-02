За неделю клещи покусали более 200 жителей Алтайского края

Осенью клещи также активны Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшую неделю от присасывания клещей в Алтайском крае пострадали 212 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

С 30 марта, начала сезона активности клещей, в поликлиники Алтайского края с жалобами на присасывание обратились 7614 человек. В Барнауле с начала эпидемиологического сезона от клещей пострадали 2673 человека, в том числе 413 детей.

- При исследовании клещей, снятых пострадавших от их присасывания, в 22,7% случаев обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в 7,4% клещей обнаружен вирус клещевого энцефалита. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей проведено профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет, - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Там напомнили, что с третьей декады августа активизировались клещи рода дермацентор. Они могут переносить возбудителей сибирского клещевого тифа.

Высокая активность клещей рода дермацентор ожидается до конца сентября, однако пострадать от них можно и в октябре, если сохранится теплая и сухая погода.

Чаще всего клещи встречаются вдоль лесных тропинок, в низинах и местах старых вырубок. Также их немало в лесополосах, на опушках леса, на пастбищах, в березовых колках. 80% пострадавших за неделю жителей региона занимались сбором грибов.

- Напоминаем о необходимости ношения при выездах на природу защитной одежды, регулярном проведении само- и взаимоосмотров, применении репеллентов, - отметили в ведомстве.

При обнаружении присосавшегося клеща нужно как можно скорее обращаться за медицинской помощью в поликлиники по месту жительства для решения вопроса о введении иммуноглобулина. Его нужно вводить не позднее 96 часов с момента присасывания клеща, если он энцефалитный.

Ранее мы писали, что осенний сезон активности клещей связан с тем, что жара спала и установилась теплая погода, которая очень благоприятна для членистоногих.

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