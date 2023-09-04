Курортный сбор в Алтайском крае могут ввести на нескольких территориях

Туристы едут на Алтай на фестивали и на отдых Фото: Анна СЕМИНА

Накануне на очередной сессии АКЗС состоялся Парламентский час, на котором депутаты и чиновники обсудили успехи туристической отрасли в этом сезоне и рассказали, какие нововведения могут начать действовать в ближайшее время. Докладчиком выступил глава профильного управления Евгений Дешевых.

В первую очередь, речь зашла о курортном сборе. Сейчас он действует только на территории Белокурихи. По словам Дешевых, за все время (с 2018 года) было собрано 198,1 млн рублей. При этом какого-то негатива со стороны туристов по поводу дополнительных платежей не было. Все прекрасно понимают и главное – видят, на что идут деньги. А это благоустройство терренкуров и пешеходных троп, организация освещения, монтаж светового фонтана и многое другое.

Эксперимент можно назвать удавшимся и поэтому есть вероятность, что сбор введут и на других территориях края. Где именно – власти пока не уточняют:

– В августе текущего года президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным дано поручение в срок до 15 декабря 2023 года законодательно закрепить за регионами право на самостоятельное принятие решения о введении курортного сбора. По итогам исполнения правительством РФ данного поручения нами также будет рассмотрена возможность введения курортного сбора на других туристских территориях края, - сказал Евгений Дешевых.

В целом же число гостей региона в этом году остается высоким. По предварительным оценкам с января по июль туристические и экскурсионные поездки по территории края совершили 1,38 млн человек, что выше аналогичного периода 2022 года на 4%. Предположительно к концу года цифра может достигнуть отметки в 2,2 млн человек.

Самыми популярными у туристов в этом году стали, разумеется, санаторная Белокуриха, Барнаул, Бийск и Яровое. Из районов пальму первенства захватили Алтайский, Завьяловский, Романовский, Змеиногорский, Курьинский, Краснощековский, Смоленский, Чарышский, Егорьевский, Залесовский и Заринский районы.

Больше всего в Алтайский край едут туристы из СФО: Омская, Новосибирская, Кемеровская, Томская области и Красноярский край.

– С целью санаторно-курортного лечения и оздоровления к нам также приезжают жители северных регионов России (Ханты-Мансийск, Тюмень, Ямало-Ненецкий автономный округ, Якутия). Не первый год порядка 10% от въездных прибытий приходится на жителей Москвы и крупных регионов европейской части России, - также добавляет начальник управления.

Алтайский край продолжает принимать активное участие в нацпроектах, благодаря чему может получать различные субсидии. Только на возведение модульных гостиниц регион получил почти 950 млн рублей.

Кроме этого действуют меры поддержки на краевом уровне: гранты, субсидии, продвижение и т.д. При этом сами власти тоже заинтересованы в развитии новых туристических направлений: Степной Алтай, Горная Колывань, Горный Чарыш, Салаир.

По словам Евгения Дешевых, Алтайский край сохраняет позиции туристически привлекательного региона. Сейчас он входит в десятку субъектов страны в национальном туристическом рейтинге, а опыт участия края в пилотных проектах, инициируемых на уровне правительства РФ, транслируется в другие регионы страны.

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