Алтайская школьница участвовала в открытом уроке с президентом России

Девушка учится в 10 классе. Фото: скриншот с видео на канале «Комсомольская Правда» в YouTube

В День знаний 1 сентября президент России Владимир Путин провел открытый урок «Разговор о важном». Среди участников этого мероприятия была 10-классница из города Бийска Алтайского края Мария Лебедева. Об этом пишет пресс-служба Кремля.

Мария Лебедева учится в 10 классе Бийского лицея и мечтает поступить в медицинский университет. Девушка рассказала, что интересуется нанотехнологиями и ранее была в образовательном центре «Сириус» на смене «Большие вызовы» по этому направлению.

Девушка рассказала, что нанотехнологии очень перспективны в области оборонной промышленности, медицины и микроэлектроники. Школьница хотела бы, чтобы больше детей были заинтересованы этой темой, но нанотехнологии являются наукой на стыке физики, химии и биологии, и не во всех школах есть междисциплинарные предметы.

Мария Лебедева спросила, можно ли в 10–11 классах физико-математической и химико-биологической направленности внедрить такой предмет в качестве факультатива, или же в качестве предмета по выбору, или как раздел в курсе химии и физики.

- Можно. Надо к этому всегда относиться очень аккуратно, к новым предметам, но, во всяком случае, как дополнительное обучение в каких-то специализированных школах можно внедрять. Обязательно нужно это делать, потому что, Вы правы абсолютно, это одно из тех направлений, за которым будущее, безусловно, - ответил Владимир Путин.

Он отметил, что нанотехнологи широко используются в различных направлениях и существуют большие возможности для развития любой сферы деятельности и для страны в целом. Власти будут стараться развивать эту сферу деятельности, в том числе и в образовательном процессе.

Всего открытом уроке с президентом России 1 сентября приняли участие 30 школьников, имеющих выдающиеся достижения в учебе, победители международных олимпиад и конкурсов.

Добавим, что разговор о важном Владимира Путина со школьниками продолжался 2 часа. О других темах, которые дети обсудили с главой государства можно прочитать здесь.

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