1 сентября 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября в Барнауле отмечают День знаний, и сегодня на торжественные линейки пришли больше десяти тысяч первоклашек.

Среди радостных событий не только этого дня, но и года – открытие новой школы. Торжество состоялось в поселке Спутник. Его жители давно метали о собственной школе, куда смогут отводить своих детей и вот наконец-то это свершилось!

В открытии школы №138 приняли участие председатель АКЗС Александр Романенко, прокурор Алтайского края Антон Герман, глава города Вячеслав Франк, председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич и многие другие.

По словам Александра Романенко, в этом году в крае открыли двери три новые школы и четыре детских сада. Чтобы воплотить такие грандиозные планы в жизнь, власти выделили на их строительство больше 3,5 млрд рублей. Сегодня мы можем увидеть, что все это было не зря.

Школа в поселке Спутник сможет принять большее 1000 ребят и это не только дети, которые сядут за парту впервые, но и выпускники.

– Учеба – это большой и ответственный труд. От того, насколько успешны в учебе будете вы, зависит насколько сильна будет наша страна в будущем. Отдельные слова благодарности нашим учителям: ваш ежедневный самоотверженный труд вызывает самое искреннее уважение. Желаю ученикам успешного освоения дисциплин, а учителям благодарных и заинтересованных учеников, - обратился к 11-классникам Антон Герман.

Глава города Вячеслав Франк, также присоединился к поздравлениям и добавил, что в общей сложности сегодня в Барнауле насчитывается около 92 тысяч учеников. Но сегодня праздник не только у них, но и у учителей и родителей.

– Поздравляю всех с Днем знаний и открытием новой школы! Уважаемые учителя! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, профессиональных достижений! Уважаемые родители! Огромного вам терпения и мудрости, пусть ваши дети радуют вас своими успехами! А ребятам – удачи и хороших отметок! – сказал мэр.

1 сентября 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября 2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

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