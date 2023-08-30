С двух до четырех. Очередной участок Чуйского тракта сделают удобным и безопасным

Фото: Виталий БАРАБАШ

В Алтайском крае работы по расширению Чуйского тракта идут с опережением сроков. Уже в самое ближайшее время введут в эксплуатацию очередной участок дороги, где подходит к концу капитальный ремонт.

Опережая график

В эти дни ведется капремонт участка федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» в Косихинском районе. На отрезке с 234 по 258 километр проезжую часть расширяют с двух полос до четырех.

- В настоящее время активные работы по уширению дороги ведутся на участке трассы от станции Баюново до села Полковниково, - говорит заместитель главного инженера Упрдор «Алтай» Алексей Исаев. - Так как в Алтайском крае Чуйский тракт соответствует нормативным требованиям более чем на 90%, сейчас наша основная задача - это его расширение, чем мы и занимаемся. В первую очередь на участках с наибольшей интенсивностью движения.

Алексей Исаев Фото: Виталий БАРАБАШ

Так, в прошлом году дорожники открыли движение на пяти объектах, общая протяженность которых составила 32 километра. Один из больших и заметных участков - это до развязки на подъезде к Новоалтайску со стороны Бийска. А в начале сентября этого года дорожники должны ввести в эксплуатацию еще 11 километров тракта. Вместе с тем работы продолжатся на четырех объектах.

- Семнадцать километров завершим в конце 2024 года, еще 16 - в 2025-м, - добавляет Алексей Исаев.

По его словам, участок в Косихинском районе был выбран, в числе прочего, из расчета интенсивности движения автомобилей. В летний период за сутки здесь проезжает больше 20 тысяч машин.

- Трасса загруженная, эту проблему мы и решаем посредством капитального ремонта, - подчеркивает специалист. - Работы на данном участке начались в 2022 году. В соответствии с государственным контрактом к концу 2024-го они будут выполнены в полном объеме. Если говорить в целом, то на данный момент готовность составляет около 50% или даже немного больше: в значительном объеме выполнено устройство земляного полотна, идет укладка дорожной одежды - основания и последующих слоев асфальтобетона.

Гарантированное качество

Конечно же, главный помощник дорожников - это погодные условия. И чем дольше тепло и сухо, тем больший объем они смогут сделать. Поэтому рабочие стараются придерживаться графика.

- На данном этапе мы выполняем работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, - говорит начальник строительного участка «Новосибирскавтодор» Сергей Вощиков. - Предварительно выполнили отсыпку, ее производят из грунта. Далее идет рабочий слой из природного песка, дополнительный слой основания из щебеночно-песчаной смеси и дорожная одежда - это еще три слоя основания и два слоя покрытия из асфальтобетона.

Сергей Вощиков Фото: Виталий БАРАБАШ

По словам представителя подрядной организации, гарантийный срок - пять лет. Если что-то произойдет с асфальтом - «Новосибирскавтодор» полностью берет на себя обязательство устранить дефект.

Согласно оценкам, нет сомнений, что участок удастся завершить к ноябрю следующего года. К тому моменту на всей протяженности должно быть организовано четырехполосное движение и устроено барьерное ограждение, разделяющее встречные потоки.

Основные критерии отбора

Как рассказал заместитель главного инженера Упрдор «Алтай» Алексей Исаев, для того чтобы определить, какой следующий участок Чуйского тракта попадет в программу по расширению в ближайшем будущем, проводится серьезный анализ. Самый главный момент, на который опираются дорожники, - это как раз интенсивность движения транспорта. И надо понимать, что с каждым годом она становится все больше и больше.

- Следующий критерий отбора - это межремонтные сроки, все они регламентируются нормативными документами. Еще один момент - безопасность. Обратите внимание, что все те участки, которые мы уширяем, мы делаем их с разделительной полосой в виде барьерного ограждения - это исключает встречное столкновение. Если рассматривать объекты, которые мы сдали в прошлом году, то уже сейчас статистика говорит о снижении аварийности на 75%. Насколько нам известно, случаев гибели людей не было, - говорит Алексей Исаев.

По мнению специалистов, в первую очередь на повышение уровня безопасности позитивно влияет именно разделение потоков и ликвидация левоповоротных съездов.

Планы на ближайшее будущее уже сформированы, определены три участка федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт», где в перспективе начнется капитальный ремонт и уширение проезжей части с двух полос до четырех: 374 - 379 км, 379 - 384 км и 308 - 316 км. В стадии разработки проектной документации находится участок дороги с 330 по 335 км. Территориально они относятся к Зональному и Бийскому районам.

Кадры решают

Однако не только в дороги готовы вкладываться на Алтае. Кадры - тоже решающий фактор, а их, как признаются дорожники, не хватает, причем на всех уровнях. Поэтому представители отрасли ждут в свои ряды не только опытных, но и молодых ребят, готовых на деле осваивать престижную профессию.

Фото: Виталий БАРАБАШ

- Молодое поколение дорожников-профессионалов - залог развития дорожно-транспортного комплекса страны и ее экономики, а как следствие - повышение уровня жизни всех граждан, - подчеркивал этим летом заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Виктор Тимофеев в ходе рабочей поездки на Алтай. - Уже в этом году Минтранс России утвердил Концепцию развития дорожного образования до 2035 года. На сегодняшний день созданы профильные специальности со сроком обучения пять лет, пересматриваются образовательные программы в соответствии с современными требованиями, а также разрабатываются программы по повышению квалификации педагогов. Впереди много работы, но такие преобразования позволят дорожникам стать еще лучше!

В Упрдор «Алтай» программа по зачислению на работу молодых специалистов ведется уже несколько лет. Сотрудники посещают вузы и рассказывают студентам о том, чем занимается организация и какие имеются открытые вакансии. Так, буквально пару недель назад в Управление на должность эксперта дорожного хозяйства приняли вчерашнего выпускника Алтайского «политеха» Дмитрия Тарасова. Сейчас он с головой окунулся в работу и очень рад, что старшие коллеги помогают ему освоиться на новом месте:

- Где-то на 3 - 4 курсе к нам в вуз приходили из Упрдор и рассказывали, чем занимается организация. Мне это стало интересно, и поэтому я здесь. На работе я занимаюсь инспектированием состояния дорог федерального значения. В мои обязанности входит составление ведомостей и предписаний для устранения каких-то дефектов. Далее документы направляются подрядчику, - рассказывает Дмитрий.

Конкретного наставника у молодого специалиста нет, но все коллеги со стажем делятся опытом, а это делает коллектив сплоченным.