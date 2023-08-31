Плюс 2 млрд: строительство нового терминала аэропорта в Барнауле стало дороже

Здание нового терминала. Скриншот дизайн-проекта авиапредприятия «Алтай»

28 июня 2023 года в Алтайском крае был объявлен тендер на строительство нового терминала барнаульского аэропорта. За два прошедших месяца изменилась его запланированная стоимость, а также сдвинулись сроки подведения итогов закупки. Информация об этом была размещена на сайте ЕИС «Закупки».

Изучив документы, можно увидеть, что были сдвинуты все даты, связанные с закупкой. Например, подавать заявки потенциальные строители могли до 15:00 часов 30 августа, изначально это нужно было сделать до 16 августа. Поданные заявки рассмотрят 1 сентября, далее планируется провести переговоры, а подвести итоги закупки должны 11 сентября.

Также возросла и стоимость закупки. Теперь выполнения строительно-монтажных работ на новом терминале составит 6,5 млрд рублей вместо 4,5. С чем связано удорожание не сообщается. Однако в разделе «Разъяснение закупочной документации» можно найти большое количество вопросов от участников конкурса. Все они связаны с технической стороной строительства, например, вопросы по звукоизоляции, усилении перегородок и т.п. Также внесены изменения в документ «Проект организации строительства».

Зал вылета. Скриншот дизайн-проекта авиапредприятия «Алтай»

Раннее в ходе круглого стола Виталий Архипенко, генеральный директор «Авиапредприятия «Алтай» говорил о реализации проекта строительства терминала:

- Новый зал, я думаю, будет построен раньше на год, в 2025 году. Проект уже начали реализовывать. Документация прошла экспертизу. Уже начали предварительное строительство, связанное со сносом и освобождением территории, получением разрешений и т.д. Проект дорогостоящий и относится не только к зданию, но и прилегающей площади с производственными помещениями, необходимыми для работы аэровокзала.

Зал повышенной комфортности. Скриншот дизайн-проекта авиапредприятия «Алтай»

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