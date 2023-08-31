Барнаульский молочный комбинат стал участником федеральной программы подготовки профессиональных кадров

Фото: пресс-служба БМК

Алтайский край участвует в этом проекте с 2022 года, прирастая партнерами из различных сфер деятельности. Очередным стал «Барнаульский молочный комбинат», руководство которого подписало трехстороннее соглашение, взяв на себя софинансирование по организации учебного процесса в Международном колледже сыроделия и профессиональных технологий, приближенных к современным условиям труда.

Фото: БМК

Партнерское трехстороннее соглашение между правительством края, учебным заведением и БМК было подписано 26 августа на гастрономическом фестивале «Алтайские бренды». Молокоперерабатывающее предприятие взяло на себя часть финансирования по организации учебных мастерских, где студенты будут получать практические навыки по изготовлению продукции высшего качества на современном оборудовании. Еще один ключевой момент дальнейшее трудоустройство выпускников, который пройдя подготовку в рамках «Профессионалитета» придут на предприятие уже досконально узнав все тонкости и нюансы профессии, обладая навыками работы на современном оборудовании.

Гости гастрономического фестиваля «Алтайские бренды» смогли оценить качество продукции сошедшей с линейки БМК Фото: Олег УКЛАДОВ

Как отмечают в БМК, этот проект важен для дальнейшего развития компании, ведь за профессиональными кадрами стоит будущее компании. «Профессионалитет» позволит со студенческой скамьи готовить специалистов уже под конкретное предприятие, которые придут трудиться, обладая не только теоретическими, но и практическими навыками.

Гости гастрономического фестиваля «Алтайские бренды» смогли оценить качество продукции сошедшей с линейки БМК Фото: Олег УКЛАДОВ

Гости гастрономического фестиваля «Бренды Алтая» смогли оценить качество продукции сошедшей с линейки БМК, прикупить их впрок в фирменной автолавке. Для детей и взрослых были организованы фотозоны, мастер-классы, аквагрим и другие интересные развлечения.

Гости гастрономического фестиваля «Алтайские бренды» смогли оценить качество продукции сошедшей с линейки БМК. Фото: пресс-служба БМК

АО «Барнаульский молочный комбинат»

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