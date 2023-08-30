Огромная Луна взойдет на небе в ночь на 31 августа Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь на 31 августа весь мир и жители Алтайского края, в том числе, смогут наблюдать необычайно красивое явление – «Голубую Луну». Фотокорреспондент «КП-Барнаул» Олег Укладов поделился профессиональными секретами, как правильно снять спутник Земли.

– Кнопки «шедевр» не существует! – сразу огорошивает специалист своего дела. Так что хочешь или нет, чтобы сделать снимок с эффектом WOW все же придется постараться. Поэтому мотайте на ус.

Прежде всего, следует узнать, во сколько Луна окажется на небосклоне. Сейчас это сделать проще простого.

– Если заморочиться, то скачав специальные программы (тоже есть в свободном доступе) вы можете определить направление восхода и траекторию движения нашего естественного спутника, - добавляет фотокорр.

Чтобы понять на натуре как пойдет Луна, можно за день или два до нужной даты ночью понаблюдать за ее радиусом движения. Сильно он отличаться все равно не будет. Для работы же вам потребуется фотокамера с длиннофокусным объективом. Лучше если это будет камера со сменной оптикой. Желателен штатив. Чем длинней фокусное расстояние объектива, тем лучше.

– На практике мало у кого есть соответствующая оптика, так как стоит она дорого. Можно использовать объективы с фокусным расстоянием 200, 300 мм, - продолжает собеседник.

Запечатлеть Луну можно на фоне знакомых объектов Фото: Олег УКЛАДОВ

Далее выбираем точку съемки. Интересными фотографии получаются, если на переднем плане окажется узнаваемый объект. К примеру, в Барнауле это может быть «Шпиль» или, например, дом «Три богатыря» на проспекте Ленина, новый мост и т.п.

– Можно снимать на фоне деревьев, птиц, гор, уходящих вдаль дорог и т.д. – также предлагает фотокорреспондент. – Чем меньше ISO, тем выше качество картинки и больше возможностей для кадрирования фото. Рекомендуемые ISO 100-800 единиц. Если нет опыта, снимайте в режиме приоритета диафрагмы. Диафрагма 9-16. Выдержку камера подберет автоматически. Фокусное расстояние выставите на бесконечность. Установите камеру на штатив, скомпонуйте кадр. Для спуска затвора воспользуйтесь тросиком или пультом ДУ. Все это необходимо для устранения «шевеленки». Если не ни того ни другого, то воспользуйтесь таймером автоспуска.

Если же штативом вы еще не обзавелись, то для опоры подойдет любой прочный и устойчивый предмет: камень, пень, перила, забор, да что угодно. Лишь бы не двигалось. Далее аккуратно нажимаете на кнопку съемки и ждете красивых кадров.

– Сделав первый кадр, оцените картинку и если нужно примените «компенсацию экспозиции» – экспокоррекцию. Луна находится в постоянном движении. Поэтому работать надо быстро, – говорит Олег Укладов. – Находясь в городе и предполагая траекторию движения светила, можно наметить несколько точек съемки, привязав их разным строениям. По окончании фотосессии потребуется обработка в графическом редакторе.

«Голубая Луна» считается «лишней» по числу полнолуний Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, совершенно не обязательно для хороших кадров искать открытые участки местности, хотя, к примеру, в Нагорном парке или с площади у нового моста, конечно же, Луну будет хорошо видно. Но чтобы передать ее масштабы (а она должна быть крупнее обычного), лучше всего как раз запечатлеть ее на фоне каких-то объектов. Так что даже в новых районах с густой застройкой снимок может получиться отменный!

– Не отчаивайтесь, если на первых порах будет много брака. Удачной фотоохоты! – добавляет мастер.

Справка КП

В этом году «Голубая Луна» совпадет с суперлунием. В следующий раз такое можно будет увидеть только в мае 2026 года. На самом деле спутник Земли менять цвет не будет. Термин «Голубая Луна» означает «лишняя», так как обычно количество полнолуний совпадает с числом месяцев в году. Кроме того, в предстоящую ночь она будет больше и ярче на 14% и это самый большой показатель в текущем году.

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