Уникальных светящихся рачков нашли в водах Телецкого озера

Ранее светящихся рачков в озере не встречали Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

Дайверы Алтайского биосферного заповедника стали свидетелями необычного явления для глубин Телецкого озера. Они встретили там светящихся рачков.

Если быть точнее, то это биолюминесцентные гаммарусы. Сотрудники заповедника Роман Воробьев и Татьяна Клименко впервые в своей практике погружений столкнулись с таким видом обитателей озера. По словам специалистов, такие организмы скорее привычны для морей или океанов, так как с помощью свечения они привлекают партнеров или потенциальную добычу. В некоторых случаях работает обратная система – с помощью свечения можно отпугивать хищников.

– Биолюминесценция, то есть способность излучать свет, основана на химическом процессе ферментативного окисления субстратов-люцеферинов в результате энергия реакции не расходуется на тепло, а расходуется на образование продуктов реакции в возбужденном электронном состоянии, процесс перехода, которых в основной, как раз и сопровождается излучением фотона, - рассказывают сотрудники заповедника.

Биолюминесцентные гаммарусы Фото: Алтайского государственного природного биосферного заповедника

Причем живые организмы могут светиться как самостоятельно, так и с помощью одноклеточных симбионтов внутри них. Из наиболее известных примеров можно вспомнить светящихся медуз или коралловых полипов, сверчки и другие насекомые. Также могут светиться водоросли и грибы и т.п.

– Несмотря, на то, что эффект биолюминесценции кажется очевидным (во время съемок в объектив попадали и обычные представители этого род, доля светящихся, встреченных за время этого погружения не более 5%), в настоящее время фотоснимки (сделаны без применения ультрафиолетовых фонарей) проходят оценку специалистами, запланирована работа по детальному изучению этих необычных бокоплавов, - добавляет Роман Воробьев.

Справка

Гаммарусы распространены в Голарктике и в тропических районах Северного полушария. Они населяют как пресные, так и соленые водоемы. Держатся в основном под камнями, среди гальки и крупного песка в береговой полосе. Преимущественно питаются растительной пищей, при этом сами могут стать добычей для других обитателей подводного мира. В обычной жизни крошечных гаммарусов рыбаки используют в качестве наживки, а также как сухой корм для аквариумных рыбок.

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