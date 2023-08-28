Халатность или бесстрашие? Почему рабочие ходят по крышам Барнаула без страховки

При выполнении работ на крыше работники должны носить предохранительные пояса Фото: Анна Перевощикова

Утром, в начале прошлой недели, я сидела у окна на кухне и неспешно завтракала. Волей-неволей поглядывала, что происходит в окнах жителей дома напротив, и тут мой взгляд оказался прикован к крыше, по которой бесстрашно ходил мужчина без футболки. И нет, меня заинтересовал вовсе не его загорелый торс, а то, что на такой высоте он был без страховки – ни веревки, ни пояса, ни инстинкта самосохранения. И оказалось, что таких «смельчаков» в городе немало.

Случай, о котором я рассказала, произошел на улице Чеглецова. И дело не только в том, что я опасалась за бедолагу: страшно было и за себя, и за других жильцов дома, на которых он не дай бог, мог упасть. В России уже были случаи, когда люди при падении с высоты убивали прохожих. Так и хотелось открыть окно и крикнуть: «Ладно, ты про себя не думаешь, но возле дома дети ходят!».

Дом на Чеглецова Фото: Анна Перевощикова

Согласно строительным нормам и правилам РФ, закрепленным законодательно, при выполнении работ на крыше с уклоном более 20 градусов работники должны применять предохранительные пояса. Работы на данном доме проводит местная строительная компания «Олимп 22», которая была определена в качестве подрядчика для ремонта крыши. Директор компании Владимир Зарубин оказался крайне удивлен звонком корреспондента и отметил, что не в курсе нарушения правил безопасности. Для уверенности, что рабочий работал без страховки, он даже попросил отправить ему фотоподтверждение.

- На объекте есть страховочные пояса, я созвонюсь с прорабом, если окажется, что рабочие пренебрегают техникой безопасности, значит, будем принимать меры, - подчеркнул мужчина.

Пояса рабочие все же надели Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Аналогичные нарушения я заметила на крыше другого дома на проспекте Ленина. Честно говоря, не понимаю, где рабочие берут столько храбрости. В управляющей компании данного дома диспетчер обещала передать информацию ответственному за строительство, чтобы обеспечить безопасность и для самих рабочих, и для проходящих мимо дома людей.

- Оборудования хватает, да и оно и не такое уж дорогое. Это просто некомпетентность и элементарная халатность. На стройке, как и в любой другой сфере, работают разные люди. Поэтому просто человеческий фактор, не все рабочие пренебрегают безопасностью, - подчеркнул барнаульский строитель с 25-летним стажем Сергей.

В конце концов, большую роль здесь играет человеческое неравнодушие. Если вы заметили нарушение правил безопасности при проведении высотных работ, зафиксируйте данный факт и обратитесь в трудинспекцию. И пусть для работодателя такая халатность может обернуться штрафом, возможно, вы своим поступком можете спасти кому-то жизнь!

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