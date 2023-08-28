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Общество
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28 августа 2023 2:00

Халатность или бесстрашие? Почему рабочие ходят по крышам Барнаула без страховки

При виде этих отважных «скалолазов», возникает слишком много вопросов
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
При выполнении работ на крыше работники должны носить предохранительные пояса

При выполнении работ на крыше работники должны носить предохранительные пояса

Фото: Анна Перевощикова

Утром, в начале прошлой недели, я сидела у окна на кухне и неспешно завтракала. Волей-неволей поглядывала, что происходит в окнах жителей дома напротив, и тут мой взгляд оказался прикован к крыше, по которой бесстрашно ходил мужчина без футболки. И нет, меня заинтересовал вовсе не его загорелый торс, а то, что на такой высоте он был без страховки – ни веревки, ни пояса, ни инстинкта самосохранения. И оказалось, что таких «смельчаков» в городе немало.

Случай, о котором я рассказала, произошел на улице Чеглецова. И дело не только в том, что я опасалась за бедолагу: страшно было и за себя, и за других жильцов дома, на которых он не дай бог, мог упасть. В России уже были случаи, когда люди при падении с высоты убивали прохожих. Так и хотелось открыть окно и крикнуть: «Ладно, ты про себя не думаешь, но возле дома дети ходят!».

Дом на Чеглецова

Дом на Чеглецова

Фото: Анна Перевощикова

Согласно строительным нормам и правилам РФ, закрепленным законодательно, при выполнении работ на крыше с уклоном более 20 градусов работники должны применять предохранительные пояса. Работы на данном доме проводит местная строительная компания «Олимп 22», которая была определена в качестве подрядчика для ремонта крыши. Директор компании Владимир Зарубин оказался крайне удивлен звонком корреспондента и отметил, что не в курсе нарушения правил безопасности. Для уверенности, что рабочий работал без страховки, он даже попросил отправить ему фотоподтверждение.

- На объекте есть страховочные пояса, я созвонюсь с прорабом, если окажется, что рабочие пренебрегают техникой безопасности, значит, будем принимать меры, - подчеркнул мужчина.

Пояса рабочие все же надели

Пояса рабочие все же надели

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Аналогичные нарушения я заметила на крыше другого дома на проспекте Ленина. Честно говоря, не понимаю, где рабочие берут столько храбрости. В управляющей компании данного дома диспетчер обещала передать информацию ответственному за строительство, чтобы обеспечить безопасность и для самих рабочих, и для проходящих мимо дома людей.

- Оборудования хватает, да и оно и не такое уж дорогое. Это просто некомпетентность и элементарная халатность. На стройке, как и в любой другой сфере, работают разные люди. Поэтому просто человеческий фактор, не все рабочие пренебрегают безопасностью, - подчеркнул барнаульский строитель с 25-летним стажем Сергей.

В конце концов, большую роль здесь играет человеческое неравнодушие. Если вы заметили нарушение правил безопасности при проведении высотных работ, зафиксируйте данный факт и обратитесь в трудинспекцию. И пусть для работодателя такая халатность может обернуться штрафом, возможно, вы своим поступком можете спасти кому-то жизнь!

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