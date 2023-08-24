Яркие цветы, сердце и не только: каким будет салют на День города в Барнауле

Зрелище будет ярким Фото: Олег УКЛАДОВ

Празднование Дня города в Барнауле 2 сентября завершит яркий салют. О том, каким он будет, на пресс-конференции рассказал Валерий Паршков, председатель комитета по культуре краевой столицы.

Фейерверк прогремит в 22 часа на площади Сахарова и продлится 7 минут.

– Во время запуска фейерверка будет звучать красивая классическая музыка. Постарались включить в программу все элементы, которые существуют в пиротехническом искусстве. Я думаю, что должно получиться очень хорошо, – отметил Валерий Геннадьевич.

Зрелище будет ярким. Почти на всем протяжении фейерверка помимо высотных зарядов будет работать нижний ярус. Это классические батареи салютов, два вида римских свечей, несколько видов веерных кометных линий, из них будут отстреливаться кометы как по классической схеме, так называемый «W-эффект» когда все заряды вылетают одновременно в виде веера, так и по схеме «Z-эффект», это когда заряды выходят по очереди из одного края веера в другой с очень маленьким промежутком между выстрелом.

Ближе к финалу планируют использовать скорострельные батареи салютов, где за 6-8 секунд вылетает более 100 выстрелов. Весь так называемый «нижний ярус» будет поочередно отстреливаться из разных точек на площадке для проведения фейерверка.

– В высотном фейерверке будут использоваться заряды четырех калибров –60, 75, 100, и 125 мм. Среди эффектов будут и понравившиеся барнаульцам разрывы на стометровой высоте в форме сердца – такое своеобразное объяснения пиротехников в любви к родному городу. Также увидим и много классических эффектов - это десятки вариантов хризантем и пионов: одноцветных, с переходом одного цвета в другой, с разным центрами разрывов, – отметили в мэрии.

Кроме того, во время салюта будут использоваться и два вида кроссетных зарядов – это когда один заряд разрывается в небе дважды, сначала на большие лучи, а потом они дробятся на десятки мелких разрывов. Такой эффект будет у зарядов разных калибров 100 и 12 5мм. Также в небе появятся и опадающие заряды «падающие листья» несколько цветов и «мерцающие серебряные Водопады». Финальные залпы закроют все небо из специальных зарядов «парчовая корона».

Валерий Паршков добавил, что салют прогремит не только на площади Сахарова. Фейерверки запустят во всех районах Барнаула.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«7Б» и Ольга Кормухина: кто из звезд выступит на дне города 2 сентября в Барнауле 2023

На дне города в Барнауле 2 сентября 2023 выступят приглашенные рок-звезды (подробнее)