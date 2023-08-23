На 2 года раньше срока: администрация Барнаула успешно реализует программы по переселению горожан из аварийных домов

В Барнауле продолжается снос аварийного жилья Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Переселение барнаульцев из аварийного жилья – это действительно важный вопрос, решением которого занимается администрация города при масштабной поддержке Правительства Алтайского края. Рассчитанные на определенный срок службы дома приходят в негодность, поэтому власти принимают соответствующие меры, чтобы горожане могли жить в безопасных условиях, переселяя их в более комфортное жилье.

Программы по переселению в цифрах

На сегодняшний день в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» уже расселено 3 910 человек из 1 673 помещения, а это 97,6% от общего числа. Администрация Барнаула планирует завершить реализацию краевой программы до конца 2023 года, то есть на 2 года раньше запланированного срока.

Также в Барнауле существует и муниципальная программа «Барнаул – комфортный город на 2015-2030 годы». Попадают в нее дома, признанные аварийными после 2017 года. Сейчас на территории нашего города таких многоквартирных домов 122. В основном, в Октябрьском, Центральном и Железнодорожном районах.

Примечательно, что объем финансирования муниципальной программы с каждым годом увеличивается. Например, в 2021 году на расселение было направлено 242,4 млн рублей, а в 2023 уже – 423,0 млн рублей.

Этих сумм не всегда достаточно, но, тем не менее, в этом году по муниципальной программе расселено 176 помещений, в которых проживали 397 человек. При этом барнаульцы получили от государства денежное возмещение на сумму почти 422,9 млн рублей.

Бывают и сложности

На первый взгляд кажется, что процедура расселения простая. Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству города дом признается аварийным, жильцы получают выкупную рыночную стоимость, которая назначается экспертом-оценщиком, либо аналогичную квартиру по квадратным метрам, в случае если жилье не приватизировано.

Люди находят подходящие квартиры и дома, и все довольны - комитет выполнил свою работу, жильцам опасность не угрожает. Но это только на первый взгляд.

Сложности у комитета, конечно, возникают. Иногда отдельные жители аварийных домов не согласны с тем, какой размер денежного возмещения, рассчитанного специализированной оценочной организацией, предлагает комитет. Если пути решения не найдены, то последнее слово в данном случае за судом.

Существуют сложности и со сносом аварийного жилья. Так, например, фактически дом может быть расселен, в нем уже никого нет, но юридически квартиры остаются не расселенными. Бывает так, что идут судебные тяжбы из-за несогласия жильцов, у кого-то есть проблемы с оформлением права собственности, кто-то вступает в право наследования. Кроме этого, случается, что найти собственников жилья не представляется возможным. В таком случае комитет ЖКХ привлекает полицию и общественность. Иными словами, власти стараются справиться с возникающими проблемами.

Ситуация на контроле

Ситуация с аварийным жильем находится на контроле в администрации города, ведь разрушающиеся дома – это одна из главных проблем Барнаула, потому как создается угроза жизни и здоровью граждан. Об этом говорил и глава города Вячеслав Франк на совещании, темой которого стало как раз аварийное жилье.

- От этого зависит уровень комфортного проживания наших горожан. Поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы выполнить все мероприятия программы в срок. Также это позволит Барнаулу стать участником новой краевой программы в 2024 году, - отметил мэр.

Состояние проблемных домов контролируют в ходе регулярного мониторинга, в случае ухудшения технического состояния отдельных конструкций дома власти могут принять решение о незамедлительном его расселении.

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин отметил, что Губернатор Виктор Томенко и Правительство Алтайского края принимают непосредственное участие в том, чтобы краевая программа по переселению выполнялась не только в срок, но и с опережением графика.

Сергей Татьянин заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Фото: пресс-службы администрации Барнаула

За 2019-2023 годы на реализацию краевой программы из Фонда развития территорий, краевого и городского бюджетов было направлено суммарно 3 млрд 888,6 млн рублей.

- Хотелось бы поблагодарить нашего Губернатора за своевременную помощь в решении вопросов с переселением барнаульцев, - подчеркнул Татьянин.

Кроме того, он рассказал о том, какие шаги могут предпринять собственники в случае, если их дом уже не пригоден для жилья.

- На основании заявления собственников жилых помещений с приложением к нему технического заключения эксперта специализированной организации, которого нанимают сами жильцы, межведомственная комиссия Барнаула рассматривает предоставленные документы. В случае, если комиссия решает, что дом является аварийным и подлежит сносу или реконструкции, принимается соответствующее распоряжение. Также в районных администрациях можно получить первичную консультацию, - объясняет Сергей Татьянин.

Благодарность

Одна из жительниц разрушающегося общежития по улице Бульвар 9 января, 98а Екатерина Поповская рассказывает, что ее дом в последние годы находился в очень плачевном состоянии. Разрушались стены, из труб лилась вода. Семья Поповских жила на площади 21 кв.м. вместе с 2-мя маленькими дочерями. Квартира была не приватизирована, продать ее возможности не было, да и кто купит в таком доме жилье? Приходилось довольствоваться тем, что есть. И вот, в марте 2023 года администрация Барнаула вручила ей ключи в новостройке на улице Беляева, 14. Екатерина до сих пор не верит в то, что теперь ее семья живет в новом доме.

- Иногда просыпаюсь и не понимаю, на самом ли деле это моя квартира или я просто ее сняла. Я невероятно благодарна администрации за то, что мне предоставили новую квартиру, и ее не пришлось ждать десятилетиями. Кроме того, она больше по площади, чем была у нас. Нам было положено 21 кв.м., а в новом доме 2 комнаты общей площадью 34 кв.м. Дочки тоже очень радуются и, как и я не верят, что теперь у нас такой хороший дом, - говорит Екатерина.

До конца года в Барнауле осталось расселить по региональной программе 52 жилых помещения.