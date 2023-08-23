В период ретроградного Меркурия 23 августа - 15 сентября 2023 не стоит начинать новые дела Фото: Олег ПЕТРОВ

23 августа 2023 года начался период ретроградного Меркурия, который продлится по 15 сентября. Барнаульский астролог Вера Топчеева рассказала, как на нас влияет «обратное» движение этой планеты и что категорически нельзя делать в этот отрезок времени.

Что означает ретроградный Меркурий 23 августа - 15 сентября 2023

- Ретроградным движением планет называется явление, когда кажется, что они начинают как бы двигаться назад. Однако, это оптическая иллюзия. Они всегда двигаются вперед, но в определенные периоды снижают скорость, отчего создается ощущение, что они как бы откатываются, - поясняет специалист.

В 2023 году уже было два периода ретроградного Меркурия: в январе и в апреле-мае. Этот период – третий, а четвертый ожидается с 13 декабря.

По словам астролога, влияния планеты никому не избежать. Поэтому лучше соблюдать определенные правила, которые помогут избежать неприятных последствий.

Что нельзя делать в период ретроградного Меркурия 23 августа - 15 сентября 2023

- Во-первых, не стоит начинать новые дела (это касается как личных отношений, так и работы и всего остального). Все в этот период будто замедляется, трудно дается, задерживается. А вот старые, отложенные дела завершить - самое время. И если успеете сделать это вовремя, получите в разы больше, чем ожидали.

- Не торопитесь подписывать документы и контракты. Они могут сорваться. А если этого не избежать - внимательно читайте каждую строчку, причем по несколько раз.

- Стоит отказаться от дальних поездок. Вы можете столкнуться со множеством трудностей в дороге, если вообще вам удастся куда-то выбраться.

- Лучше не покупать автомобили и дорогую технику - высок риск, что они быстро сломаются или с самого начала будут с браком.

- Категорически в этот период нельзя заводить домашнего питомца, поскольку новый жилец может оказаться больным, проблемным или вообще не приживется, и от него придется отказаться.

По словам специалиста, лучше всего в этот период вернуться мыслями к прошлому. Нужно выявить недочеты, ошибки и попытаться их исправить, помириться с теми, с кем в ссоре, завершить незаконченное и тем самым открыть дорогу в светлое будущее.

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