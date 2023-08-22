БАСТА исполнит в Барнауле все главные хиты Фото: Даниил ОПАРИН

Многие российские артисты еще летом озвучили свои гастрольные планы на период до нового года, а недавно стартовали продажи билетов. «Комсомолка» рассказывает о том, какие ожидаются гастроли звезд осенью 2023 в Барнауле

HAMMALI & NAVAI

HammAli & Navai – одна из самых успешных современных групп. На сегодняшний день у парней более восьми миллиардов прослушиваний, более 1,5 миллиардов просмотров на YouTube. У них миллионы фанатов, которые знаю каждую песню наизусть.

В Барнауле с каждым днем билетов остается все меньше. Так что нет времени раздумывать.

Когда: 23 сентября. Начало в 19.00.

Где: «Титов-Арена».

Билеты: от 1500 рублей.

16+

Кай Метов

В конце сентября в Барнауле выступит «король 90-х», заслуженный артист России Кай Метов.

– Грандиозный концерт посвящен юбилею песни Position №2, которой в этом году исполнится 25 лет! Сам Кай Метов шутит на эту тему: «Это не юбилей песни, это юбилей эпохи!», - говорят организаторы.

Кстати, за время своей творческой карьеры музыкант выпустил больше десяти альбомов! Артист сделает все, чтобы на его концерте зрители смогли погрузиться в атмосферу 90-х, где-то поностальгировали, где-то улыбнулись.

Когда: 27 сентября. Начало в 19.00.

Где: ДК Моторостроителей.

Билеты: от 1000 рублей.

6+

«Танцы минус»

Группа «Танцы Минус» отправляется в большой тур по Дальнему Востоку и Сибири. В сентябре рокеры приедут в Барнаул!

– Мы очень хотим этот тур. Мы, как нам кажется, находимся в очень неплохой творческой, и не только, форме, мы много записывались последние несколько лет, много выпускали нового материала. Мы с большим желанием и интересом встретимся с людьми в тех городах, которые нам предстоит посетить, - говорит солист группы Вячеслав Петкун.

Несмотря на то, что группа была основана (на минуточку!) почти 30 лет назад, в Барнауле музыканты никогда не были.

– Некоторые города являются «белым пятном» в нашей концертной деятельности – например, в Иркутске и Барнауле мы вообще никогда не выступали, до остальных городов в разное время добирались, в некоторых бывали очень давно, – добавляет Вячеслав.

На концерте группа исполнит как свежие песни, так и любимые хиты: «Половинка», «Город» и «Цветут цветы».

Когда: 29 сентября. Начало в 19.00.

Где: Клуб-ресторан «PHARAOH».

Билеты: от 1500 рублей.

12+

Григорий Лепс

Брутальный, мужественный, эпатажный – все это про Григория Лепса. Его песни поют и на официальных праздниках, и дома за столом.

– Это верстовые вехи, которые обозначили направление творческого пути. Были на этом пути и тяжелые подъемы, и крутые откосы, каждый шаг был нелегким поиском, нажитым опытом. Я благодарен судьбе! Благодарен всем, кто приходит на мои концерты и слушает мои песни, - говорит Григорий.

Когда: 30 сентября. Начало в 19.00.

Где: «Титов-Арена».

Билеты: от 2000 рублей.

12+

БАСТА

БАСТА — несомненно, на сегодняшний день знаковая фигура в отечественном шоу-бизнесе. Он ведет шоу, снимается в кино, записывает песни, выступает в качестве наставника в музыкальных проектах. Каждый его концерт имеет оглушительный успех. Причем он исполняет не только новые песни, но и полюбившиеся хиты: «Моя игра», «Урбан», «Чистый кайф», «Сансара», «Медлячок» и т.д.

Когда: 13 октября. Начало в 19.00.

Где: «Титов-Арена».

Билеты: от 1500 рублей.

16+

Сергей Лазарев

Популярный исполнитель приедет в Барнаул с шоу «Я не боюсь! На бис». В этот вечер на сцене обновленная программа: свежие песни и хиты прошлых лет, усовершенствованные номера, красочные костюмы и незабываемые номера.

Главное условие артиста – все песни исполняются только живьем! Убедиться в этом может каждый.

Когда: 29 октября. Начало в 19.00.

Где: ДК Моторостроителей.

Билеты: от 2000 рублей.

12+

Юлия Савичева

– В 2023 году певица представляет новую концертную программу «Стихия». Выступление включает в себя и хиты, которые любят на протяжении многих лет: «Высоко», «Привет», «Как твои дела?», «Москва-Владивосток», а также новые песни, которые занимают лидирующие позиции в чартах и трендах социальных сетей, а также звучат в эфире всех радиостанций страны: «Майский дождь», «Синоптики», «Эверест», «Жёлтое такси» и многие другие, - говорят организаторы.

Когда: 23 ноября. Начало в 19.00.

Где: ДК Моторостроителей.

Билеты: от 1500 рублей.

6+

Группа REFLEX

«Сойти с ума», «НонСтоп», «Люблю», «Танцы», «Потому что не было тебя», «Первый раз» – это все она – Ирина Нельсон и ее группа REFLEX. Эти песни вы знаете наизусть, ведь они звучали на всех дискотеках 2000-х.

Вечер ностальгии обеспечен всем, кто придет на концерт популярной группы.

Когда: 26 ноября. Начало в 19.00.

Где: ДК Моторостроителей.

Билеты: от 1200 рублей.

12+

ANNA ASTI

ANNA ASTI – это феномен. Каждая ее песня становится хитом. Ее любят не только молодые девушки, мужчины сходят с ума от ее голоса и внешности. К тому же Анна – первая русскоязычная исполнительница, которая смогла попасть в ТОП-50 мирового чарта артистов Apple Music.

В Барнауле ANNA ASTI выступит с новой шоу-программой «Феникс».

Когда: 27 ноября. Начало в 19.00.

Где: «Титов-Арена».

Билеты: от 2500 рублей.

12+

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Ночь кино» в Алтайском крае 26 августа 2023: как пройдет и какие фильмы покажут

26 августа в Алтайском крае пройдет Всероссийской акция «Ночь кино» - 2023. Рассказываем, какие фильмы покажут и где можно будет их посмотреть (подробнее)