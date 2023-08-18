В ближайшие дни пройдут спортивные и гастрономические фестивали Фото: предоставлено организаторами

Вторая половина августа-2023 в Алтайском крае будет насыщена всевозможными событиями. Среди них фестиваль триатлона, ярмарки, Медовый спас и многое другое. «Комсомолка» рассказывает о самых интересных праздниках.

Siberian Tri Fest

Не едиными гастрономическими фестивалями славится земля алтайская. Спорт здесь тоже в почете. 18-20 августа на территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» пройдет единственная в Сибири гонка на полужелезной и спринтерской дистанциях Altai3race.

– С 2019 года мероприятие проводится в формате фестиваля Siberian Tri Fest: помимо мультиспортивной гонки (водный, велосипедный и беговой этапы) спортсмены участвуют в деловой и образовательной программе, - рассказывают в Алтайтурцентре.

Гостям «Бирюзовой Катуни» придется в эти дни быть предельно осторожными и внимательными, ведь на каждом шагу их может настигнуть спортсмен. А чтобы фестиваль прошел без происшествий, вводятся временные ограничения движения транспорта.

По информации Алтайавтодора, 20 августа с 7.30 утра до 16.00 на автомобильной дороге «Алтайское — Ая — Бирюзовая Катунь» (от поворота на «Altai Palace» до границы с ОЭЗ «Бирюзовая Катунь») будет полностью перекрыто движение. Подробнее о том, как пройдет фестиваль, можно узнать в официальной группе во «Вконтакте».

«Алтайские бренды»

Первый в истории фестиваль «Алтайские бренды. Продукты для здоровья» прошел в 2021 году. Тогда его посетили 26 тысяч человек. Они смогли не только продегустировать местную продукцию, но и приобрести ее впрок. Помимо этого состоялись творческие мастер-классы, розыгрыши и многое другое. В этом году организаторы готовы попытаться не просто повторить тот успех, а превзойти его!

Фестиваль пройдет 26 августа, в Барнауле, на площадке парка «Изумрудный». Среди участников – производители сыров, пасечники и их сладкий мед, пантовая и фитопродукция, косметические средства, мясная и рыбная продукция и многое другое.

- Вход на фестиваль свободный, дегустация бесплатная, еда и напитки платные, - уточняют организаторы.

При этом алкоголь на празднике запрещен.

Начало фестиваля в 10.00. Следить за новостями можно в группе во «Вконтакте».

«Шермиции на Сибирской земле»

– Игры по традиционным казачьим боевым искусствам: рубка одиночных мишеней и предметов в пешем строю, борьба «на ломка», кулачный бой, огневая подготовка и другие техники, - так описывают организаторы свой праздник.

В наши дни Шермиции – это этноспорт потомков старого казачества Дона, Кубани, Урала и Терека. Участники покажут рубку папах, фехтование клинками, метание кинжалов и многое другое. Причем состязаться с этническими казаками могут представители любых других народностей.

Помимо этого состоятся мастер-классы по фланкировке шашками и кинжалами, прозвучат казачьи песни, заиграет военно-духовой оркестр, будет работать полевая кухня и ярмарка.

«Шермиции на Сибирской земле пройдут 26 августа в селе Павловск.

«Солоновские закрома»

Ярмарка натуральной продукции и сельского туризма, аниматоры, уличный театр, игры и забавы, вечерний концерт и зажигательное фаер-шоу, ремесленные и творческие мастер-классы, фотозоны и многое другое.

Встречать гостей фестиваля будет гостеприимная Муранка. Так местные жители называют длиннохвостого суслика.

– Она проведет вас по ярмарочным рядам, наградит победителей конкурсов призами, подарит зрителю выступления артистов, прокатит на экскурсионном шаттле, - обещают организаторы.

Найти в Солоновских закромах можно будет крафтовые сыры, мясо и рыбу, овощи и фрукты, мёд, подсолнечное, льняное и другие масла, которые изготавливают сами жители села.

Помимо этого можно посетить фудкорт и угоститься горячими пирожками, сочной шаурмой, шашлыком, тортиком и вкуснейшими напитками.

В качестве развлечений рекомендуем посетить дегустацию блюда от шефа, конкурс помидоров, отведать домашний деревенских хлеб разных сортов, мастер-классы по приготовлению блюд сельской кухни, а также на экскурсионном шаттле «Солоновский серпантин» отправиться в мини-путешествие с подъемом на гору Толстуха.

Фестиваль в селе Солоновка состоится 26 августа. Начало в 12.00. Следить за новостями можно в группе во «Вконтакте».

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