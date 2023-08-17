День лысых ежиков и любимого дивана. Барнаульцы - о забавных праздниках августа

День любимого дивана некоторые могут отметить даже на работе Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

На 17 августа выпадает много забавных праздников. Можно отметить, к примеру, день лысых ежиков, день проснувшихся улиток, рыжих котов с голубыми глазами, да еще и день благодарности черным котам. Просто зоопарк какой-то, из которого выбивается день любимого дивана.

В календаре интересных дат расписание дальше тоже любопытное: 18 августа - день «никогда не сдавайся», смеющихся ангелов, интуитивной прозорливости, 19 августа - день превращения в бабочку и одновременно международный день орангутана, кроме того - племенной день и день коктейля «Черная корова». 20 августа – всемирный день лени, день рождения Чебурашки, день музыкальных шкатулок и всемирный день комара.

«А как вы относитесь к этим праздникам и что еще можно отметить?» - поинтересовалась «Комсомолка» у барнаульцев.

Добро пожаловать, Чебурашки

- Парк «Изумрудный» позиционирует себя как парк городских сообществ, и если у нас есть в городе сообщества защиты лысых ежиков, черных котов, движения проснувшихся улиток, любителей орангутангов, мы готовы в нашем парке предоставить им площадку для проведения мероприятий, - рассмеялся директор парка «Изумрудный» Владислав Вакаев. - Можно 20 августа к нам и всем Чебурашкам заявиться, если это день Чебурашки, мы не против.

Самого Вакаева из перечисленного на сегодня лично «греет» день любимого дивана.

- Учитывая, что значительная часть работы проходит на ногах, ближе сейчас диван, хотя я на нем мало бываю, - с улыбкой добавил Владислав.

Нынешним летом, по словам руководителя парка, самым веселым и ярким праздником в « Изумрудном» стал традиционный день Нептуна.

- А вообще можно нам и самим придумывать праздники, которые ближе к нашей местной теме, брендам, например, праздник гречки или день облепихи, - добавил собеседник.

Улитки давно проснулись

- Честно хочу сказать, что я в шизофренических праздниках стараюсь не участвовать, - язвительно прокомментировал депутат АКЗС и директор зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев. - Это не о веселье речь, вот мы, например, тоже веселились с копьями, с раскрашенными лицами. Но мы тогда на территории зоопарка открывали стоянку древнего человека. Это с научным подходом был праздник, мы рассказывали о Денисовой пещере, о первобытном человеке, показывали быт древний - это была историческая реконструкция. А здесь что? Откуда взяли лысых ежиков? Когда они рождаются, может, лысые, но это праздник тогда маленьких ежиков - детей ежиков. А какие проснувшиеся улитки в августе? Они проснулись гораздо раньше и все, что могли на даче сожрать, уже сожрали.

Праздник любимого дивана Писарева тоже не вдохновил.

- Не люблю диваны, я гончий по природе, мне больше нравятся дорожки, на которых я бегаю. Ну что такое лежать на диване? Может, это удел тех молодых, которые живут по принципу: прожито мало, пережито много. Вот они лежат на диване и томно закатывают глаза: о сколько я пережил…, - усмехнулся деятельный барнаулец.

А вот к праздникам котов директор зоопарка отнесся снисходительно

- Что касается рыжих котов с голубыми глазами, черных котов, которым не везет, это, наверно, интересно. Кошки всегда хороши, можно отмечать. Я, например, никогда не увиливаю с дороги от черного кота, - добавил Сергей Викторович.

С воодушевлением активный депутат заксобрания воспринял и день «никогда не сдавайся», заметив, что это его личный девиз по жизни.

Отмечу и день рождения мужа, и день комара

Доктор биологических наук, известная исследовательница комаров Людмила Комарова сообщила нам, что день комара 20 августа, она, конечно, отметит.

- Сейчас как раз поздравляла с юбилеем коллег из Финляндии, позвоню им и в воскресенье, поздравлю. Комары достойны своего праздника, - с уважением отметила профессор

Но главный праздник для Людмилы Комаровой в августе - юбилей любимого мужа

- 17 августа Сергею исполняется 65 лет, мы с ним со студенчества вместе, поженились сразу после стройотряда, свадьба была очень веселая и шумная, - поделилась Людмила.

Смешные и причудливые даты, по словам Людмилы Комаровой, может быть, нужны как веселые анекдоты и хорошие шутки.

- Юмор – он же скрашивает жизнь, - добавила собеседница. - Мы, например в августовских экспедициях в горах со студентами устраивали каждый вечер веселые шуточные праздники. Например, посвящение в студенты с сырой картошкой и зубной пастой и т.д.

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