Отключил телефон и сбежал: на Алтае задержали мужчину, который насмерть сбил подростка

Подросток скончался на месте аварии Фото: СУ СК по Республике Алтай

В Республике Алтай задержали 32-летнего мужчину, который сбил 15-летнего подростка, а после оформления ДТП сбежал. Об этом сообщает СУ СК по региону.

ДТП произошло в ночь на 9 августа в селе Онгудай. По версии следствия, пьяный 32-летний местный житель, управляя автомобилем Toyota Avensis, ехал по Чуйскому тракту и превысил скорость. Во время резкого торможения он не справился с управлением и наехал на барьерное ограждение, сбив пешехода.

В результате аварии 15-летний местный житель от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водитель Toyota Avensis и пассажир, находящийся в салоне иномарки, не пострадали.

– После оформления сотрудниками полиции ДТП, подозреваемый скрылся от органов предварительного следствия, в связи с чем был объявлен в розыск, – пояснили в ведомстве.

Как рассказал источник «Комсомолки», после случившегося мужчина был сильно подавлен, отключил телефон, и несколько дней скрывался. Возможно, он решал, что будет делать дальше, и в итоге сам вернулся домой. Вскоре после этого его доставили к следователю, а затем задержали.

Жителю Республики Алтай предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Правоохранители продолжают расследование и выясняют все обстоятельства этой аварии. Мужчину заключили под стражу, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали о другом смертельном ДТП в Республике Алтай. 14 августа в Кош-Агачском районе у турбазы перевернулся автомобиль. В результате водитель и оба пассажира вылетели из салона. 16-летний местный житель скончался на месте аварии до приезда скорой помощи. Один из пострадавших, вылетев из машины, приземлился на крышу туристического домика.

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