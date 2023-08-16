На сегодняшний день общественная организация помогает почти сотне человек Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Судьба барнаульца Руслана Густокашина несколько раз разворачивалась на 180 градусов: то он был примерным школьником, то увлекся наркотиками и попал в тюрьму, то полностью перезагрузил сознание и стал помогать другим. Сейчас он открыл общественную организацию и дает обездоленным шанс на новую жизнь.

Нет, он не Всевышний и не имеет никакого отношения к соцслужбам. Но после всего плохого, что с ним произошло, выбрал именно такой путь и такое предназначение.

– Я когда-то сам был похож на людей, которым сейчас помогаю. Не был классическим бомжом, но знаю, что такое оказаться на обочине жизни. Но мне помогли. Меня это так зацепило! Я тоже захотел кому-то помочь, - цитирует Руслана портал «Открытые НКО».

Руслан Густокашин Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Сам он рос во вполне благополучной семье: мама работала старшим бухгалтером, отчим – водителем автобуса, а старший брат – поваром. Как и все ходил в школу, секции, но в какой-то момент в жизни Руслана появились наркотики: сначала легкие, потом тяжелые. Дни как будто слились в один. Шла борьба между желанием бросить все и начать все заново, но потом давали новый срок…

– Образ жизни наркомана и уголовника говорит сам за себя: зависимость, пустота, злость, недоверие, брезгливость, тюрьма, больница - и так по замкнутому кругу. В 2005 году женился. Начался новый счастливый этап. Но опять в жизнь вернулись наркотики, и понеслось все с новой силой, - вспоминает Густокашин.

Счастливый случай, что на пути Руслана оказались люди, которым была небезразлична его судьба. Зимой 2009 года они посоветовали ему пройти курс восстановления личности. И это помогло. Барнаулец как будто перезагрузился: зависимость ушла, а в семье воцарился мир. Наладились отношения с близкими, родились трое детишек.

С тех пор он решил, что должен помогать другим - таким же, когда-то оступившимся в жизни людям, оказавшимися без крыши над головой, работы и средств к существованию. Руслан Густокашин открыл региональную общественную организацию «Вы-Ход», собрал команду единомышленников.

Для Руслана, который совсем недавно сам себя считал абсолютно ненужным для общества человеком, это был настоящий стимул к развитию. Вместе с командой он проводил рейды около аптек, которые незаконного продавали сильнодействующие препараты, давал консультации родителям наркозависимых, а в 2014-м в одном из районов Барнаула волонтеры начали кормить бездомных горячими обедами. В тот период приходило от пяти до 20 человек.

Позже родился проект «Дом добрых деяний» и вот уже девять лет волонтеры помогают людям наладить жизнь.

– Мы забираем людей с улицы или притона в арендованный нами большой дом, кормим, моем, даем одежду. При необходимости восстанавливаем паспорта, оформляем инвалидность, пенсии. Если нужно, идем дальше: ищем родственников, пытаемся восстановить отношения с ними, помогаем найти работу, оказываем большую психологическую помощь и поддержку, - рассказывает Руслан.

На сегодняшний день у организации в аренде уже три дома, которые вмещают около ста человек. А в прошлом году Руслан приобрел собственное помещение площадью 450 «квадратов». Сейчас там идет строительство. Когда работы завершатся, у «Вы-Хода» появится собственный дом.

– Хочется верить, что те люди, которые не имеют дома, его приобретут благодаря нашей организации. Лучше жить чистым и сытым в «Доме добрых деяний», чем грязным и голодным на улицах нашей большой страны, - говорит Руслан Густокашин.

На его памяти уже есть немало положительных примеров: его подопечные не только отказались от пагубных пристрастий и нашли свое место в жизни, но и стали счастливыми семьянинами.

– У нас был подопечный Николай. С семьей приехал в Россию из Казахстана. Все было неплохо: жена, ребенок, работа, но в какой-то момент потихоньку начал употреблять алкоголь. Жена подала на развод, он оказался на улице. Несколько лет прожил буквально под забором. В таком печальном положении его и обнаружила одна медсестра и привела в «Дом добрых деяний». И начался трудный путь борьбы со своими пагубными привычками, - рассказывают волонтеры.

Оказавшись в «добром доме», Николай постепенно отказался от алкоголя, потом женился, у него родилась дочь. Сейчас девочке уже полтора года, и у нее счастливые и любящие родители. Теперь бывший бездомный сам помогает тем, кто нуждается в поддержке.

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