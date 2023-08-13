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Общество13 августа 2023 1:00

Алтайские журналисты на два дня стали кондитерами

На первый взгляд профессия казалось простой, но это не так
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Фото: Анна СЕМИНА

Журналисты Алтайского края в рамках федерального проекта «Профессионалитет» примерили на себя роль кондитеров.

Осознанные отличники

«Профессионалитет» – это одна из инициатив социально-экономического развития Российской Федерации. Проект рассчитан до 2030 года. Он представляет собой совместную программу образовательных организаций и предприятий по подготовке квалифицированных кадров рабочих профессий. Причем обучение проходит на новом оборудовании. Предполагается, что после выпуска ребята не только получат практические навыки, но и сразу же смогут трудоустроиться.

Участники федерального проекта «Профессионалитет»

Участники федерального проекта «Профессионалитет»

Фото: Анна СЕМИНА

– Изначально – это продолжение большого проекта «Молодые профессионалы», который был направлен на обновление материально-технической базы учреждений среднего профессионального образования. Но с учетом того, что система среднего профессионального образования требует наибольшей трансформации, министерством просвещения Российской Федерации был организован проект «Профессионалитет», - рассказывает Наталья Дмитриева, начальник отдела профессионального образования минобра Алтайского края. – Надо сказать, что это более серьезная синхронизация с предприятиями реального сектора экономики, потому что те образовательные организации, которые зашли в федеральный проект, готовят рабочие кадры и специалистов среднего звена непосредственно под работодателей, которые также являются участниками «Профессионалитета». Главное условие проекта – трудоустройство не менее 85% выпускников по тем программам, которые заказал работодатель.

Проще говоря, это что-то типа целевого образования. Причем обучение проходит на том самом оборудовании, которое уже есть на предприятиях-партнерах. Это значительно упрощает трудоустройство. Выпускник, придя на работу, не услышит от начальника фразу: «Забудь все, чему тебя учили» - он уже готов.

Участники федерального проекта «Профессионалитет»

Участники федерального проекта «Профессионалитет»

Фото: Анна СЕМИНА

На сегодняшний день в федеральном проекте уже участвуют четыре образовательные организации региона: Алтайская академия гостеприимства, Алтайский политехнический техникум, Алтайский транспортный техникум и Бийский промышленно-технологический колледж.

– В проект мы вошли с предприятием Алтайский приборостроительный завод «Ротор», а на сегодняшний день мы готовим документы на вступление еще двух предприятий города Барнаула – это Алтайский завод прецизионных изделий и Барнаултрансмаш. Это предприятия оборонно-промышленного комплекса. С такими сильными партнерами не страшно, – говорит директор Алтайского политехнического техникума Елена Андреева.

Участники федерального проекта «Профессионалитет»

Участники федерального проекта «Профессионалитет»

Фото: Анна СЕМИНА

Причем как официально заявляют руководители колледжей и техникумов, в последние годы значительно вырос конкурс среди поступающих на рабочие профессии и даже контингент. Обучаться на автослесарей или поваров идут вовсе не школьные троечники, а ребята, которые после 11 класса вполне могли бы стать медалистами, но осознанно решили сделать выбор в пользу именно рабочей специальности.

Участники федерального проекта «Профессионалитет»

Участники федерального проекта «Профессионалитет»

Фото: Анна СЕМИНА

– Больше всего желающих поступить в наш техникум на специальности «Мастер по ремонту автомобилей» и «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиля». Это две основные топовые профессии. Сейчас уже наблюдается конкурс среди абитуриентов. В среднем, четыре человека на место, – подтверждает заместитель директора по учебно-методической работе Алтайского транспортного техникума Елена Лебедева.

Кстати, во многих ссузах конкурсы по этим специальностям уже считается состоявшимся, а будущие группы укомплектованными.

Участники федерального проекта «Профессионалитет»

Участники федерального проекта «Профессионалитет»

Фото: Анна СЕМИНА

Испытано на себе

Вот и мы, журналисты, решили проверить на себе что же это такое – «Профессионалитет» и с чем его едят. Последнее особенно понравилось, поэтому мы примерили на себя фартуки и на два дня стали кондитерами.

Первым нас любезно принял белокурихинский ресторан «Мишель», который в эти дни разрабатывает новое меню. Бренд-шефа сети ресторанов компании «Эрбе» Стамбул Амирахов предложил декорировать шоколадно-муссовый десерт в форме шишки. Для этого потребовался кондитерский краскопульт, еловая ветка, варенье из шишек собственного приготовления и кедровые орешки.

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Фото: Анна СЕМИНА

– Наши гости, приезжая в Белокуриху, просят приготовить что-то местное. И мы придумали, чем их удивить, - говорит Стамбул.

После нанесения последнего штриха, нам все же разрешили попробовать эти шедевры.

Во второй день журналисты перебрались в Бийск, где посетили промышленно-экономический колледж. Именно на его базе проходят подготовку кадры для кафе и ресторанов Белокурихи и других ближайших районов. Его лаборатории оборудованы по последнему слову техники и модернизации продолжается. По словам директора колледжа Алисы Балабасовой, сейчас создаются современные базы для практики и обучения. Отрабатывать кулинарные навыки на них будут не только бийские студенты, но и ребята из сетевых партнеров, которые вошли в кластер.

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Фото: Анна СЕМИНА

– Появление образовательного кластера по направлению «Туризм и сфера услуг» для Алтайского края, конечно, очень актуально. В регионе активно развивается туризм, в том числе оздоровительный, – говорит Алиса Анатольевна. – Мы рады, что вошли в серьезный федеральный проект «Профессионалитет» вместе с Бочкаревским лицеем профессионального образования, Смоленским лицеем профессионального образования и Солонешенским лицеем профессионального образования. Все эти учреждения находятся территориально недалеко от курорта федерального значения – города Белокурихи. Четыре профессиональные образовательные организации и наш партнер – акционерное общество «Курорт Белокуриха» – такой мощной командой мы будем реализовывать проект.

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Фото: предоставлено организаторами

Оказавшись в учебной пекарне, мы познакомились там с мастером производственного обучения Ольгой Медведевой. Она предложила нам попробовать декорировать десерт, попутно рассказав о некоторых секретах кулинарии.

Ольга Медведева

Ольга Медведева

Фото: Анна СЕМИНА

Однако задание, которое нам, к слову, предложил главный эксперт регионального чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Поварское дело», только на первый взгляд казалось простым. Красиво нанести рисунок шоколадом при помощи кондитерского мешка – та еще задачка! То шоколад уже застыл, то слишком много отрезал кончика у мешка и все! Товарный вид десерта испорчен! Выражаем наше глубочайшее уважение людям в белых фартуках, которые виртуозно наносят вензеля! С первого раза получилось не все и не у всех, но рецепт получен, базовые знания тоже, а значит, можно пробовать баловать своих домашних. Приятного аппетита!

Справка:

Акция «Журналист меняет профессию» была организована Министерством образования и науки Алтайского края при поддержке Алтайского регионального отделения Союза журналистов России.

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Фото: Анна СЕМИНА

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Фото: Анна СЕМИНА

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Фото: Анна СЕМИНА

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Фото: Анна СЕМИНА

Стамбул Амирахов

Стамбул Амирахов

Фото: Анна СЕМИНА

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Фото: Анна СЕМИНА

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Фото: Анна СЕМИНА

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Фото: Анна СЕМИНА

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Фото: Анна СЕМИНА

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Фото: Анна СЕМИНА

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Фото: Анна СЕМИНА

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Фото: Анна СЕМИНА

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Фото: Анна СЕМИНА

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Фото: Анна СЕМИНА

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Фото: Анна СЕМИНА

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Фото: Анна СЕМИНА

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Журналисты поменяли профессию на кондитеров

Фото: Анна СЕМИНА

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