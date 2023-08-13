Алтайские журналисты на два дня стали кондитерами

Журналисты поменяли профессию на кондитеров Фото: Анна СЕМИНА

Журналисты Алтайского края в рамках федерального проекта «Профессионалитет» примерили на себя роль кондитеров.

Осознанные отличники

«Профессионалитет» – это одна из инициатив социально-экономического развития Российской Федерации. Проект рассчитан до 2030 года. Он представляет собой совместную программу образовательных организаций и предприятий по подготовке квалифицированных кадров рабочих профессий. Причем обучение проходит на новом оборудовании. Предполагается, что после выпуска ребята не только получат практические навыки, но и сразу же смогут трудоустроиться.

Участники федерального проекта «Профессионалитет» Фото: Анна СЕМИНА

– Изначально – это продолжение большого проекта «Молодые профессионалы», который был направлен на обновление материально-технической базы учреждений среднего профессионального образования. Но с учетом того, что система среднего профессионального образования требует наибольшей трансформации, министерством просвещения Российской Федерации был организован проект «Профессионалитет», - рассказывает Наталья Дмитриева, начальник отдела профессионального образования минобра Алтайского края. – Надо сказать, что это более серьезная синхронизация с предприятиями реального сектора экономики, потому что те образовательные организации, которые зашли в федеральный проект, готовят рабочие кадры и специалистов среднего звена непосредственно под работодателей, которые также являются участниками «Профессионалитета». Главное условие проекта – трудоустройство не менее 85% выпускников по тем программам, которые заказал работодатель.

Проще говоря, это что-то типа целевого образования. Причем обучение проходит на том самом оборудовании, которое уже есть на предприятиях-партнерах. Это значительно упрощает трудоустройство. Выпускник, придя на работу, не услышит от начальника фразу: «Забудь все, чему тебя учили» - он уже готов.

Участники федерального проекта «Профессионалитет» Фото: Анна СЕМИНА

На сегодняшний день в федеральном проекте уже участвуют четыре образовательные организации региона: Алтайская академия гостеприимства, Алтайский политехнический техникум, Алтайский транспортный техникум и Бийский промышленно-технологический колледж.

– В проект мы вошли с предприятием Алтайский приборостроительный завод «Ротор», а на сегодняшний день мы готовим документы на вступление еще двух предприятий города Барнаула – это Алтайский завод прецизионных изделий и Барнаултрансмаш. Это предприятия оборонно-промышленного комплекса. С такими сильными партнерами не страшно, – говорит директор Алтайского политехнического техникума Елена Андреева.

Участники федерального проекта «Профессионалитет» Фото: Анна СЕМИНА

Причем как официально заявляют руководители колледжей и техникумов, в последние годы значительно вырос конкурс среди поступающих на рабочие профессии и даже контингент. Обучаться на автослесарей или поваров идут вовсе не школьные троечники, а ребята, которые после 11 класса вполне могли бы стать медалистами, но осознанно решили сделать выбор в пользу именно рабочей специальности.

Участники федерального проекта «Профессионалитет» Фото: Анна СЕМИНА

– Больше всего желающих поступить в наш техникум на специальности «Мастер по ремонту автомобилей» и «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобиля». Это две основные топовые профессии. Сейчас уже наблюдается конкурс среди абитуриентов. В среднем, четыре человека на место, – подтверждает заместитель директора по учебно-методической работе Алтайского транспортного техникума Елена Лебедева.

Кстати, во многих ссузах конкурсы по этим специальностям уже считается состоявшимся, а будущие группы укомплектованными.

Участники федерального проекта «Профессионалитет» Фото: Анна СЕМИНА

Испытано на себе

Вот и мы, журналисты, решили проверить на себе что же это такое – «Профессионалитет» и с чем его едят. Последнее особенно понравилось, поэтому мы примерили на себя фартуки и на два дня стали кондитерами.

Первым нас любезно принял белокурихинский ресторан «Мишель», который в эти дни разрабатывает новое меню. Бренд-шефа сети ресторанов компании «Эрбе» Стамбул Амирахов предложил декорировать шоколадно-муссовый десерт в форме шишки. Для этого потребовался кондитерский краскопульт, еловая ветка, варенье из шишек собственного приготовления и кедровые орешки.

Журналисты поменяли профессию на кондитеров Фото: Анна СЕМИНА

– Наши гости, приезжая в Белокуриху, просят приготовить что-то местное. И мы придумали, чем их удивить, - говорит Стамбул.

После нанесения последнего штриха, нам все же разрешили попробовать эти шедевры.

Во второй день журналисты перебрались в Бийск, где посетили промышленно-экономический колледж. Именно на его базе проходят подготовку кадры для кафе и ресторанов Белокурихи и других ближайших районов. Его лаборатории оборудованы по последнему слову техники и модернизации продолжается. По словам директора колледжа Алисы Балабасовой, сейчас создаются современные базы для практики и обучения. Отрабатывать кулинарные навыки на них будут не только бийские студенты, но и ребята из сетевых партнеров, которые вошли в кластер.

Журналисты поменяли профессию на кондитеров Фото: Анна СЕМИНА

– Появление образовательного кластера по направлению «Туризм и сфера услуг» для Алтайского края, конечно, очень актуально. В регионе активно развивается туризм, в том числе оздоровительный, – говорит Алиса Анатольевна. – Мы рады, что вошли в серьезный федеральный проект «Профессионалитет» вместе с Бочкаревским лицеем профессионального образования, Смоленским лицеем профессионального образования и Солонешенским лицеем профессионального образования. Все эти учреждения находятся территориально недалеко от курорта федерального значения – города Белокурихи. Четыре профессиональные образовательные организации и наш партнер – акционерное общество «Курорт Белокуриха» – такой мощной командой мы будем реализовывать проект.

Журналисты поменяли профессию на кондитеров Фото: предоставлено организаторами

Оказавшись в учебной пекарне, мы познакомились там с мастером производственного обучения Ольгой Медведевой. Она предложила нам попробовать декорировать десерт, попутно рассказав о некоторых секретах кулинарии.

Ольга Медведева Фото: Анна СЕМИНА

Однако задание, которое нам, к слову, предложил главный эксперт регионального чемпионата «Абилимпикс» по компетенции «Поварское дело», только на первый взгляд казалось простым. Красиво нанести рисунок шоколадом при помощи кондитерского мешка – та еще задачка! То шоколад уже застыл, то слишком много отрезал кончика у мешка и все! Товарный вид десерта испорчен! Выражаем наше глубочайшее уважение людям в белых фартуках, которые виртуозно наносят вензеля! С первого раза получилось не все и не у всех, но рецепт получен, базовые знания тоже, а значит, можно пробовать баловать своих домашних. Приятного аппетита!

Справка:

Акция «Журналист меняет профессию» была организована Министерством образования и науки Алтайского края при поддержке Алтайского регионального отделения Союза журналистов России.

Журналисты поменяли профессию на кондитеров Фото: Анна СЕМИНА

Журналисты поменяли профессию на кондитеров Фото: Анна СЕМИНА

Журналисты поменяли профессию на кондитеров Фото: Анна СЕМИНА

Журналисты поменяли профессию на кондитеров Фото: Анна СЕМИНА

Стамбул Амирахов Фото: Анна СЕМИНА

Журналисты поменяли профессию на кондитеров Фото: Анна СЕМИНА

Журналисты поменяли профессию на кондитеров Фото: Анна СЕМИНА

Журналисты поменяли профессию на кондитеров Фото: Анна СЕМИНА

Журналисты поменяли профессию на кондитеров Фото: Анна СЕМИНА

Журналисты поменяли профессию на кондитеров Фото: Анна СЕМИНА

Журналисты поменяли профессию на кондитеров Фото: Анна СЕМИНА

Журналисты поменяли профессию на кондитеров Фото: Анна СЕМИНА

Журналисты поменяли профессию на кондитеров Фото: Анна СЕМИНА

Журналисты поменяли профессию на кондитеров Фото: Анна СЕМИНА

Журналисты поменяли профессию на кондитеров Фото: Анна СЕМИНА

Журналисты поменяли профессию на кондитеров Фото: Анна СЕМИНА

Журналисты поменяли профессию на кондитеров Фото: Анна СЕМИНА

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