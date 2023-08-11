Камеры и беспилотники: как алтайских водителей штрафуют за нарушения ПДД

Камеры нацелены на предупреждение ДТП Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала 2023 года комплексы фото- и видеофиксации зафиксировали в Алтайском крае более 776 тысяч фактов несоблюдения ПДД. Водители в общей сложности получили штрафов на сумму, превышающую 500 миллионов рублей. Подробнее об этом на пресс-конференции рассказал министр транспорта региона Антон Воронов.

Всего в Алтайском крае в настоящее время работают 147 стационарных и три мобильных комплекса фиксации нарушений ПДД. Кроме того, на нескольких участках дорог нарушения фиксируют беспилотники, что также дисциплинирует водителей. До конца 2023 года в регионе установят еще более 50 камер. Они появятся на участках федеральных трасс, где произошло наибольшее количество аварий. На эти цели по решению главы региона Виктора Томенко из краевого бюджета направят около 150 млн рублей.

– Камеры нацелены на предупреждение ДТП. Здесь не должно быть игры в «кошки-мышки». Когда «Алтайавтодор» ставит камеры фотовидеофиксации, наши с вами земляки пытаются найти участки дорог, где можно их избежать. А комплексы ставятся только для того, чтобы обеспечить безопасность. Будем говорить открыто – устанавливать камеры на каждом участке, наверное, не нужно. Во-первых, это средства, во-вторых, человеческий ресурс, а в–третьих, мы же не делаем дороги качественными, чтобы по ним передвигались быстрее, – подчеркнул министр транспорта региона.

Воронов также добавил, что особое внимание в этом году уделят мобильным комплексам, чтобы люди понимали, что власти готовы обеспечить безопасность на любом участке дорог Алтайского края. Кстати, за семь месяцев этого года мобильные комплексы уже зафиксировали более 56 тысяч нарушений.

– К сожалению, их число увеличивается гораздо в большей динамике, чем мы прирастаем камерами, – отметил Антон Воронов.

Стационарные комплексы видеофиксации за семь месяцев этого года выявили более 776 тысяч нарушений. Рост в сравнении с прошлым годом составил около 18,6%. Всего за семь месяцев вынесли постановлений на 502 млн рублей, а в казну уже поступило 307 млн рублей. Средства идут в краевой бюджет и, в том числе, их направляют на дорожную сеть.

– Камеры стоят в тех же местах. Люди знают, где они стоят и все равно нарушают, – добавил Владислав Перцев, начальник управления ГИБДД по региону.

Ранее мы писали о том, что за 7 месяцев 2023 года в Алтайском крае произошло 1159 ДТП, в результате которых погибли 107 человек. Основными причинами ДТП в регионе стали нарушения требований сигнала светофора, правил проезда перекрестков, пешеходных переходов и другие.

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