Алтайский край представит жителям страны сон на ульях

Алтайский край представит на выставке-форуме свою экспозицию с использованием региональных брендов Фото: Олег УКЛАДОВ

4 ноября 2023 года на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве откроется Международная выставка-форум «Россия». Мероприятие учреждено Указом президента РФ.

В проведении выставки будет задействовано около 70 объектов инфраструктуры ВДНХ общей площадью свыше 250 тыс. кв. метров. Дополнительно будут возведены временные павильоны, строительство которых уже началось. Они расположатся перед аркой главного входа, на главной и центральной аллеях, в северном сквере, на Октябрьской площади и возле зоны цветочного партера. Свои экспозиции представят все субъекты РФ, федеральные органы исполнительной власти, корпорации, представители зарубежных стран и общественные организации.

Алтайский край презентует экспозицию с использованием региональных брендов. Так, гости смогут познакомится с ленточными борами, попробовать на себе сон на ульях, перевоплотится в известных личностей Алтайского края, сфотографироваться с байдаркой и даже почувствовать на себе брызги воды. А для самых маленьких гостей будет представлен игровой лабиринт для детей в виде кусочка алтайского сыра.

В течение всего времени работы выставки Алтайский край представит несколько проектов. Так, в ноябре посетителям расскажут о выдающихся уроженцах Алтайского края: Михаиле Калашникове, Роберте Рождественском, Василии Шукшине, Германе Титове, Валерии Золотухине, Михаиле Евдокимове. В декабре гости выставки смогут поучаствовать в зимнем туристском сезоне с продажей и розыгрышем туров. Январь станет темой для демонстрации столицы региона. Проект «Барнаул – город в Сибири» расскажет об истории города и презентует его как место, где хочется жить, работать, отдыхать.

В феврале планируется провести «Фестиваль алтайских продуктов» с мастер-классами и дегустациями. В марте пройдут «Дни гребного канала», завершатся проекты края промо-кампанией фестиваля «Цветение маральника» в апреле.

Кроме того, достигнуты договоренности по взаимодействию с Новосибирской областью, Республикой Алтай в части проведения совместного мероприятия, посвященного Чуйскому тракту. Планируется договоренность с субъектами СФО по организации «Дня Сибирской науки» и «Дня Сибирской кухни».

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