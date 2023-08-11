В Барнауле начался суд по делу об избиении таксиста, заступившегося за пассажирку

Таксист Михаил Курныкин на месте происшествия. Фото: Михаил Жуков

В краевой столице начался суд по делу об избиении 40-летнего таксиста. На скамье подсудимых - 36-летний директор одного из предприятий Барнаула.

«Стал бить ее по голове»

Криминальный инцидент произошел в ночь с 5 на 6 ноября 2022 года. Таксист Михаил Курныкин работал на смене по мобильному приложению «Яндекс- Такси». Около двух часов ночи ему поступил заказ с улицы Тимуровской.

- В такси села женщина, пока ехали, она чуть испуганно говорила кому-то по телефону: «Только не при ребятишках», как я понимаю сейчас, это был разговор с мужем, - рассказывает Михаил. - Когда мы подъехали к ее дому на Змеиногорском тракте, пассажирка вышла, а я стал смотреть другие заказы. И тут в поле зрения попадает то, как крупный мужчина эту хрупкую женщину толкает, а потом наотмашь бьет по голове. У меня были доли секунды, чтобы принять решение - уехать или вмешаться в ситуацию.

В следующий момент Курныкин быстро вышел из авто и подошел к мужчине, избивавшему свою жену, с вопросом: «Ты ничего не перепутал?».

Сразу ударил в челюсть

- Тот оглянулся на меня и со словами «Ты зачем вышел?», со всей силы ударил меня кулаком в челюсть, - вспоминает потерпевший.

Удары были такой силы, что Михаил упал на бок, оглушённый на какое-то время.

- Потом я прикрывал голову руками, а он пинал меня по голове и туловищу, успевая наносить удары еще и женщине, которая пыталась ему помешать. Затем он приподнял меня и потребовал адрес, с которого я привез его жену, довел меня до машины, чтобы я посмотрел этот адрес в телефоне.

На видеосъемке с камеры наружного наблюдения видно, как мужчина наносит удары сначала жене, потом таксисту, как ведет его к автомобилю, а пострадавший держится за щеку.

- Я был в шоке, даже не понимал, что у меня сломана челюсть, – вспоминает Михаил. - Почувствовал, что зуб раскрошен, сказал: «Ты повредил мне зуб». Тот посмотрел по-барски: «Сколько тебе надо на стоматолога?». Услышав сумму в пять тысяч, презрительно произнес: «Полторы хватит». После этого перевел эту сумму мне на телефон.

«Муж стукнул ладонью, но не сильно»

Михаил вспоминает, как не мог потом уснуть до утра от нарастающей боли. На следующей день у пострадавшего таксиста был диагностирован перелом челюсти со смещением. Через какое-то время на МРТ обнаружится еще один перелом.

Когда доктор услышал, где и как я получил травму, заметил, что в этот же день к ним за медицинской помощью обращалась женщина, тоже с переломом. Она рассказала, что её избил муж во дворе дома на Змеиногорском тракте, а так же избил водителя такси, который попытался её защитить. Очевидно, что речь идет о пострадавшей от мужа пассажирке, слишком уж большое совпадение - предполагает Михаил.

Жена подсудимого между тем заявила, что в больницу не обращалась. В показаниях следователю женщина рассказала, что, приехав на такси от подруги, увидела своего супруга в плохом настроении, так как они были в ссоре. Когда вышла из такси, меж ними возникла словесная перепалка, и муж толкнул ее, а потом стукнул по голове ладонью, но не сильно. Она была в шоке, потому что раньше таких ссор не было. Потом вышел таксист, она говорила ему, что они с мужем сами разберутся, а тот ее не послушал и муж ударил таксиста…

В конце допроса женщина указала, что никаких травм и телесных повреждений у нее не было, за медицинской помощью она не обращалась и с мужем они помирились.

«Может тебе еще раз врезать?»

Подсудимый в своих показаниях пояснил, что в ту ночь он был очень зол на супругу, толкнул её и тут вмешался таксист, тогда он ударил его, а бил или нет ногами - не помнит. Во время следствия он предлагал 50 тысяч рублей в качестве возмещение ущерба, не желая доводить дело до суда.

- Когда я сказал, что эта сумма не компенсирует мой ущерб, услышал: «Может тебе еще раз врезать?», - вспоминает о том разговоре Михаил. – Я не принимаю его извинений, по сути от него их и не было, и ведёт он себя очень нагло. В присутствии следователя насмешливо говорил, что ему как отцу четырех детей ничего не будет, если только условное наказание, которого он не боится…

Продолжение следует

После первого судебного заседания юрист Михаил Жуков, представляющий интересы потерпевшего, подготовил ходатайство о возвращении дела на новое рассмотрение для более детального ознакомления с материалами дела и предъявление обвинения по более тяжкой статье.

- На видеозаписи, которую мы увидели, ясно видно, как этот взбешенный мужчина яростно наносит удары своей супруге, - говорит Михаил Жуков. - По сути, весь ужас ситуации в том, что многие сегодня не обращают внимания на окружающих, даже тогда, когда им очевидно нужна помощь. Таксист Михаил Курныкин не остался равнодушным и вступился за беззащитную женщину, мать четырех детей, в итоге ему сломали челюсть в двух местах. В этой ситуации была реальная смертельная опасность, как для женщины, терпящей мужа-абьюзера, так и для человека, который не побоялся выйти и встать на ее защиту. Неплохо бы, чтобы кто-нибудь объяснил женщине, что в следующий раз ее и убить могут, рассказал про случаи из кризисных центров, про убежища для таких женщин и их детей.

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