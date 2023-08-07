На Алтае мать четырех детей попалась с поддельными водительскими правами

Суд установил вину подозреваемой за использование поддельных документов Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительнице Кытмановкого района Алтайского края суд вынес приговор за использование поддельного водительского удостоверения. Женщина является многодетной матерью и сельским депутатом.

История началась еще в 2018 году, когда женщина записалась на курсы в автошколу. После обучения она сдала экзамен по теории, но практическую часть сдать не удалось. Женщина решила, что справиться повторно с экзаменом не сможет.

В автошколе женщина не смогла сдать практическую часть Фото: Олег УКЛАДОВ

Через некоторое время, в июле 2020 года, знакомые ей рассказали о том, что водительское удостоверение можно купить, даже дали контакты. В итоге женщина решилась на этот шаг. Права обошлись в 43 тыс. рублей. Личные данные и фото она отправила по электронной почте. И действительно, вскоре женщина получила письмо с документом.

Однако автомобиль появился у женщины только в январе 2023. Через несколько недель они с мужем поехали в Заринск. По дороге их остановили сотрудники ГИБДД. Полицейские проверили номер удостоверения по базе и увидели, что удостоверение с таким номером оформлено на другую женщину из Москвы, с предъявительницей документа у нее совпадала только дата рождения. Из-за поддельных документов было заведено уголовное дело.

В ходе следствия женщина во всем призналась и раскаялась. Суд установил вину подозреваемой, но только за использование поддельных документов. Срок давности по статье УК РФ за приобретение фальшивого удостоверения истек. Также у женщины были смягчающие обстоятельства: она мать четверых детей и работает на благо общество. Приняв все это во внимание, суд приговорил ее к 6 месяцам ограничения свободы.

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