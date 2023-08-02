На Алтае клещевым сибирским тифом заразились почти 40 человек

Активность клещей снижается Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай 38 человек заболели сибирским клещевым тифом. Половина из зараженных – дети, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

– Несмотря на то, что количество заболевших в 2,4 раза меньше, чем на эту же дату за 2022 год, расслабляться не стоит. Клещевая угроза сохранится до установления снежного покрова, – подчеркнули в ведомстве.

Всего от присасывания клещей с начала сезона их активности в Республике Алтай пострадали чуть более 3,4 тысяч человек. Почти 40 % членистоногих – носители различных вирусов.

Специалисты напоминают, что можно легко не заметить присасывание клеща. Более половины заболевших из Республики Алтай долгое время не знали, что к ним присосалось членистоногое и не выходили за пределы домов, расположенных в сельской местности.

– До конца августа к людям могут присасываться нимфы - это юная стадия развития клеща. Часто люди не замечают этих маленьких паразитов. В то же время нимфы могут быть переносчиками различных клещевых инфекций, включая клещевой энцефалит, – пояснили в управлении.

При этом наиболее распространенное заболевание, переносчиками которого являются нимфы, клещевой риккетсиоз. Его иначе называют клещевым сибирским тифом. Среди симптомов высокая температура, а также яркая сыпь на теле. Тяжелее всего сибирский клещевой тиф протекает у детей.

Специалисты советуют прививаться, использовать репелленты, а также проводить осмотры после возвращения с природы. После укуса клеща нужно обращаться к медикам для решения вопроса с введением иммуноглобулина.

Добавим, что в Алтайском крае от присасывания клещей пострадал более 7 тысяч человек. Среди пострадавших – 297 случаев с подозрением на заболевание сибирским клещевым тифом, в том числе у 31 ребенка. Пациенты находятся под наблюдением медиков.

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