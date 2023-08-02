Три дня без воды и еды: на Алтае нашли пропавшего в лесу мужчину

Мужчину искали несколько дней. Фото: УГОЧС и ПБ в Республике Алтай

В Улаганском районе Республики Алтай нашли пропавшего мужчину, который трое суток провел в лесу без воды и еды. Подробнее об этой спасательной операции рассказали в региональном управлении ГОЧС и ПБ.

29 июля житель села Кара-Кудюр Улаганского района ушел из дома в сторону урочища «Кутбай» Чибилинского сельского поселения и пропал. Вскоре в полицию поступило сообщение о его исчезновении и начались масштабные поиски. В них принимали участие спасатели, правоохранители и волонтеры, всего более 60 человек. Они прочесали множество территорий.

Найти 39-летнего сельчанина удалось только в 14 часов 1 августа. Мужчина находился недалеко от урочища «Кутбай» на берегу реки Башкаус, в 12 километрах от родного села. Жителю региона дали еды и воды, а после этого машине отвезли в село Кара-Кудюр, где его осмотрел медик. Оказалось, что жизни и здоровью сельчанина ничего не угрожает.

«Несмотря на то, что мужчина трое суток провел в лесу без еды и воды, госпитализация ему не потребовалась», – подчеркнули в ведомстве.

Зачем мужчина пошел в лес и что именно он там искал, неизвестно. По информации спасателей, сельчанин инвалид первой группы, у него психическое расстройство. Ранее волонтерам, участвующим в поисках, рассказывали, что при виде людей иногда мужчина может убегать и прятаться. Возможно, поэтому его удалось найти лишь через трое суток после исчезновения.

Спасатели советуют всем, кто отправляется в лес, брать с собой полностью заряженный телефон, воду, запас продуктов, лекарства, а также спички. Важно рассказать близким, куда именно вы идете и когда планируете вернуться. К тому же, чтобы минимизировать возможность укуса клеща, следует надеть плотную закрытую одежду.

Ранее мы писали о том, что в Республике Алтай эвакуировали 48-летнего туриста из Челябинска с признаками инсульта. Добраться до места, где находится пострадавший было непросто, а из-за сложившихся в регионе погодных условий, поднять в воздух вертолет также оказалось небезопасно.

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