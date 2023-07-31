Суперлуние 1 августа 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

В первый день августа ожидается завораживающее астрономическое явление - суперлуние. В этот момент луна находится в ближайшей точке к Земле и видится яркой и огромной. Астрономы говорят, что даже при помощи обычных биноклей и телескопов можно рассмотреть ее кратеры и «моря». Барнаульский астролог Вера Топчеева рассказала, что нужно и что нельзя делать в этот период и как суперлуние может повлиять на нашу жизнь.

Что нужно делать в суперлуние 1 августа 2023

- Это суперлуние произойдет в знаке Водолея, – поясняет астролог. - Влияние знака может вдохновить к экспериментам, личностному и карьерному росту, способствовать развитию новых идей и реализации планов, которые, казалось бы, не осуществимы. А еще, кстати, это явление известно как полнолуние Осетра. Раньше индейские племена считали время благоприятным для ловли этой рыбы. Так что самое время – поймать в свои сети удачу!

По словам специалиста по звездам, в это время нужно быть открытым для новых идей, смело принимать нестандартные решения, экспериментировать. И ничего не бояться!

- Это поможет реализовать вам самые амбициозные и даже безумные (в хорошем смысле слова) проекты! Это идеальное время для роста и продвижения, - уверяет Вера Топчеева. – Будьте азартными, будьте уверенными, и вы сможете поймать за хвост самую крупную рыбку!

Что касается личной жизни, то благодаря миролюбивости Водолея можно наладить отношения, помириться и разрешить давние недопонимания. Вечер 1 августа вообще желательно провести с родными и близкими.

И еще нужно будет обратить внимание на сны – возможно, в сновидениях вы получите важные сообщения или подсказки.

Что категорически нельзя делать в суперлуние 1 августа 2023

- Категорически нельзя ни с кем ссориться, устраивать разборки и прочее. Все это обернется для вас проблемами и помешает в делах, - предупреждает астролог.

Также нужно быть очень внимательными на дорогах. Люди в этот момент могут быть эмоционально возбужденными, что увеличивает риск ДТП. Так что с дальними поездками точно стоит повременить.

- Также многие астрологи считают, что в этот день лучше не делать стрижки, не окрашивать волосы, не посещать косметолога, мастера маникюра и так далее. И я с ними согласна, - говорит специалист по звездам. – Как уже говорилось ранее, Водолей поощряет к экспериментам. Но в плане красоты с этим можно переборщить, о чем впоследствии пожалеть!

Также эти лунные сутки категорически не подходят для интима. Физическая близость может обернуться неприятностями или разочарованием. Лучше поговорить с партнером по душам, спокойно обсудить проблемы (если имеются) и найти пути их решения.

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