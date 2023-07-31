Споют Маршал, Саруханов, Буйнов: афиша фестиваля им. Евдокимова «Земляки» на Алтае 4-6 августа 2023

Афиша фестиваля им. Евдокимова на Алтае 4-6 августа 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Традиционный фестиваль им. Евдокимова «Земляки» пройдет 4-6 августа 2023 на малой родине юмориста и экс-губернатора в поселке Верх-Обский. На мероприятие съедутся знаменитые артисты и друзья Михаила Сергеевича, постоянные участники фестиваля: Александр Маршал, Александр Панкратов-Черный и Александр Михайлов. Впервые к ним присоединятся известные певцы Игорь Саруханов и Александр Буйнов - в дружбе с Евдокимовым они замечены не были, но, возможно, когда-то пересекались их творческие пути. Помимо выступления звезд первой величины, ожидаются спортивные состязания, экскурсии и многое другое. «Комсомолка» публикует полную программу фестиваля.

4 августа

09.00 - 16.00, стадион «Старт»: соревнования по волейболу (мужчины и женщины) и по футболу (юноши). 6+

10.00 -11.00, площадь у школы: открытие праздника детства «В гостях у Михаила Сергеевича». 0+

11.00 - 13.00, площадь у школы: конкурс детского рисунка на асфальте «Родина–это Алтай», награждение победителей. 0+

15.00 - 18.00 центр культуры (ДК): гала-концерт и награждение лауреатов фестиваля детского творчества «Радуга юных талантов Алтая». 0+

18.30 - 19.30 центр культуры (ДК): 11-е мероприятие в рамках проекта писателя и журналиста Светланы Кореловой «Эхо алтайского фестиваля «Земляки». В нем примут участие народные артисты Александр Михайлов и Александр Панкратов-Черный, лауреат международных конкурсов, обладательница бархатного контральто Анна Аверина и артистка Москонцерта Ольга Кузнецова. 16+

19.00 - 23.00 площадь у школы: молодежная программа «Россия – страна талантов». 12+

5 августа

09.00 - 15.00, стадион «Старт»: открытие спортивного праздника, соревнования по волейболу (мужчины и женщины), по футболу (взрослые команды), армрестлингу, по гиревому спорту, стритболу, сдача норм ГТО. 6+

10.00 - 21.00, стадион «Старт»: ярмарка изделий алтайских ремесленников. 0+

10.00 - 16.00, центр культуры (ДК): творческая площадка «Свободный микрофон». 12+

12.00 - 17.30, площадка возле ДК: праздник «С легким паром!» (мастер-классы по вязке банных веников, выставки-продажи, работа поселковых двориков «С легким паром»). 12+

15.00 - 17.00, площадка возле ДК: посиделки «С легким паром!» с участием друзей Евдокимова. 16+

14.30 - 15.00 стадион «Старт», основная сцена: закрытие спортивного праздника, награждение участников и победителей. 6+

17.30 - 19.30, стадион «Старт», основная сцена: концерт «Будем жить!». 0+

20.00 - 23.00, стадион «Старт», основная сцена: гала-концерт с участием звезд эстрады Игоря Саруханова, Александра Буйнова, Александра Маршала и Дианы Завидовой. 16+

6 августа

10.00 - 12.00, центр культуры (ДК): «Жизнь. Творчество. Судьба», экскурсия по Мемориальному музею Евдокимова. 0+

12.00 - 13.00, мемориальный комплекс Евдокимова: гражданская панихида, возложение цветов. 16+

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