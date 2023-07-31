На пожаре в Республике Алтай погибли две женщины

Дом серьезно пострадал от огня Фото: СУ СК по Республике Алтай

30 июля во время тушения частного дома в селе Кош-Агач Республики Алтай пожарные обнаружили тела двух женщин. Следователи возбудили уголовное дело и выясняют, что могло стать причиной трагедии, рассказали «Комсомолке» в СУ СК региона.

Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного пожарной части в 16:32. Частный дом горел на улице Дружбы. Примерно в 17:55 пожар полностью ликвидировали. Во время тушения в доме обнаружили тела двух сельчанок в возрасте 52 и 76 лет.

– Накануне происшествия женщины готовили в доме еду, – отметили в СК.

Почему сельчанки не успели покинуть дом во время пожара, предстоит выяснить правоохранителям.

Как рассказал источник «Комсомолки», женщины – родственницы. Одна из погибших работала библиотекарем, а другая была на пенсии.

По предварительным данным, смерть сельчанок не носит насильственный характер. Скорее всего, это просто трагическая случайность. Точная причина произошедшего станет известна позднее.

Добавим, что всего в тушении участвовали 7 человек, использовали 2 единицы техники. Дом серьезно пострадал в результате этого пожара. Огнем уничтожены крыша, веранда и внутренняя часть жилища, отметили в управлении ГОЧС и ПБ в Республике Алтай.

Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

– По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, – резюмировали в СК.

Ранее мы писали о том, что 30 июля в Бийске горел пассажирский автобус. В результате случившегося никто из пассажиров не пострадал.

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