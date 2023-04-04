Началось невероятное! Астролог рассказала, что мы вступили в удивительное время перемен

У нас кардинально изменится восприятие себя, других и мира Фото: Олег УКЛАДОВ

23 марта Плутон перешел в знак Водолея. По словам алтайского астролога Натальи Лучниковой, это говорит о начале серьезных и масштабных перемен. 12 июня планета вернется в Козерог, но за эти 2,5 месяца его реформы значительно изменят нашу жизнь и очень сильно нас удивят.

- Сейчас такое время, когда кардинальные перемены не будут размазаны на 15 лет, а будут случаться в моменте (многие точно)! И Плутон в Водолее не оставит время на передышку. Я про январь писала: набираемся сил в относительном спокойствии, потому как потом будет интересно. Ну так вот: началось! Удивляемся! – говорит специалист по звездам.

По ее словам, у нас кардинально изменится восприятие себя, других и мира. Сильно изменится окружение: и его состав, и отношения. Это касается и семьи, и партнеров, и коллег, и соседей и так далее. Финансовый сектор тоже изменится до неузнаваемости. Плюс к этому уже происходит заметное изменение категорий времени и пространства. Например, некоторые стали по-другому ощущать время, оно будто замедлилось – и это один из вестников перемен. Причем многих, как выразилась астролог, ждет «полное обнуление».

- И это не остановить. Плутон щедр на непредсказуемые события. Его задача - подгрузить новые мощные энергии, которые проникнут во все сферы нашей жизни. Пробное его вхождение в Водолей накроет волной разбалансировки всех внутренних опор. Будет казаться, что не за что зацепиться, но все это исключительно для того, чтобы внутри сформировалось новое, потому как внешние структуры уже изменились. Да, такие изменения не всегда очевидны, но они всегда ощутимы, - рассказывает Наталья Лучникова.

Она поясняет, что эти масштабные перестановки запускает Плутон, а не мы, а потому лучше им не мешать. Пытаться остановить, упорядочить или блокировать эти процессы сейчас не получится - это просто не в наших силах. Поэтому астролог советует просто внимательно наблюдать за всем, что происходит, адаптироваться к переменам и радоваться жизни.

- И нужно быть крайне осторожными с перемещениями по воздуху, особенно когда это не рядовое, штатное перемещение, а связанное с задуманными изменениями, - резюмировала специалист.

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